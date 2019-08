Ganz schön romantisch: Christian Bisang, Moderator der Radio-Argovia-Morgenshow, trägt einen schicken Anzug, hält einen Blumenstrauss in der Hand und wirkt nervös. Es scheint, als wolle er seiner Liebsten einen Heiratsantrag machen.

Vor schönster Aargauer Landschaft geht Bisang dann tatsächlich auf die Knie – und seine Angebetete beisst in den Blumenstrauss. Dem Esel Speedy schmeckts. Bisang und Speedy heiraten nicht wirklich, werden aber bald trotzdem viel Zeit miteinander verbringen.

Unter dem Titel «Zwei Esel im Aargau» wandern sie ab nächster Woche während zwölf Tagen durch den Kanton. «Der Weg ist das Ziel», sagt Bisang. Das ist keine Phrase, sondern Programm: Weder Moderator Bisang noch Esel Speedy wissen, wohin sie ihre Wanderung führt oder wo sie übernachten werden. Nicht mal Geld hat Bisang dabei, um in einer verregneten Nacht in einem Gasthof einzukehren oder sich ein Znacht zu gönnen. Klar sind nur zwei Punkte: Für Speedys Futter ist gesorgt, die Odyssee der beiden beginnt nächsten Montag und endet am 6. September auf Schloss Wildegg.