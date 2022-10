Modebranche Rykart, Ledergerber, Moser: Diese traditionsreichen Geschäfte gibt es im Kanton Aargau Von Däniken Fashion feiert dieses Jahr das 135-Jahr-Jubiläum. Es ist aber nicht das einzige Modegeschäft im Aargau mit langer Tradition. Ein Überblick.

Ledergerber Mode an der Badstrasse in Baden. Bild: Sandra Ardizzone

Ledergerber Baden

Das Aarauer Geschäft Von Däniken wird 135 Jahre alt. Es ist nicht das älteste Modegeschäft im Aargau: Ledergerber aus Baden existiert seit 1861. Es entstand zunächst in Zürich und wurde ein Jahr später nach Baden verlegt. Lange Zeit war Ledergerber im Stoffhandel tätig, 1978 wagten die Besitzer den Schritt in die Konfektion. Heute umfasst das Unternehmen sieben Filialen und beschäftigt über 80 Mitarbeitende. Allerdings blieb es kein Familienbetrieb, sondern wechselte mehrmals den Besitzer, bis es schliesslich Brigitte Knecht im Jahr 2000 übernahm.

Rykart Wettingen

Fabian Rykart führt den Laden seines Vaters, wie dieser jenen seines Vaters führte. Das Firmenschild hängt seit 1936 in Wettingen. «Mir war von Anfang an klar, dass ich den Familienbetrieb weiterführen werde», sagt Fabian Rykart. Da wachse man automatisch hinein. Er führt das Geschäft seit 1999.

Mazzotta Wohlen

Davide Iuliano, Inhaber des Herrenmodegeschäfts Mazzotta, vor dem Casino in Wohlen. Bild: Nora Güdemann

Franco Mazzotta hat vor 28 Jahren in Wohlen sein Herrenmodegeschäft eröffnet. Vor zehn Jahren übernahm es Davide Iuliano, den Betrieb führt aber seine Schwester Lorena. Das Fortbestehen der Firma erklärt sie mit der Lage: «Die Kunden sind dankbar, dass sie bei uns ein breites Sortiment finden, ohne dass sie in die Stadt hinausfahren müssen. Wir haben hier wirklich alles, von hocheleganten Kleidern bis ganz sportlichen Outfits und können alle bedienen, von Jung bis Alt.»

Bernheim Aarau

Alain Bernheim, Eigentümer, Brigitte Bolliger, Filialleiterin, und Katia Duarte, im Kleidergeschäft Bernheim, Aarau. Bild: Alex Spichale

Bernheim hat seinen Ursprung in Olten, hat aber eine bekannte Filiale in Aarau. Das Unternehmen existiert seit 1931. Es wird in dritter Generation von der Familie Bernheim geführt. Die Filiale in Aarau wurde 1971 eröffnet.

Käppeli Muri

Benno Käppeli in seinem Modegeschäft in Muri. Bild: Eddy Schambron

Anton Käppeli erlernte den Beruf des Schneiders. In den 50er-Jahren eröffnete er im Stieger-Haus in Merenschwand seine Schneiderei. Sein erster Grossauftrag: 41 Musikuniformen für den Musikverein Merenschwand. Seine Frau Elisabeth und er eröffneten später das Modehaus Käppeli in Muri, das in zweiter Generation von ihrem Sohn Benno und Martha Käppeli mit Erfolg geführt wird. Im Ortsmuseum Merenschwand, im sogenannten Postlonzihus, wird die Schneiderei von Anton Käppeli gezeigt.

Moser Aarau

Mode Moser an der Metzgergasse in Aarau. Bild: Ueli Wild

Der Ursprung des Modehauses Moser geht 80 Jahre zurück. Im Herzen der Aarauer Altstadt wurde 1935 ein Geschäft mit Herren-, Damen- und Kindermode eröffnet. 1954 übernahm Vivienne Utzinger, Grossmutter der aktuellen Inhaberin Jasmin Moser, das Konfektionshaus. Ab 1959 wurde es als Damenmodehaus Utzinger geführt. Das Unternehmen wurde Beatrice Utzinger weitergegeben, die es mit ihrem Ehemann Alfred Moser führte. 2005 stiess deren Tochter Jasmin dazu, 2011 wurde der Name geändert. Die Firma betreibt nach wie vor eine Schneiderei und beschäftigt 18 Mitarbeiterinnen.