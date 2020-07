Mitglied von Fitnesscenter an Coronavirus erkrankt – Kunden per SMS gewarnt

Ein Mitglied des Oftringer Fitnesscenter Basefit ist am Coronavirus erkrankt. Dies teilte das Unternehmen seinen Kunden per SMS mit. Das Mitglied habe vor einer Woche eine Stunde lang im Center trainiert. Am Dienstag hat das Basefit von seiner Erkrankung erfahren und umgehend alle Kundinnen und Kunden über den Fall informiert.

Um eine weitere Erkrankung weitestgehend verhindern zu können, haben sich die Betreiber dazu entschieden, eine Grundreinigung (siehe Video) in den Räumlichkeiten vorzunehmen. Ab heute kann in Oftringen voraussichtlich wieder gefahrenlos trainiert werden. (lga)