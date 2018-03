Landammann Alex Hürzeler zerschnitt die Wegwerfwindel, zupfte sorgfältig das Vlies heraus und sammelte die kleinen Körnchen aus der Windel in einem Plastiksack. Danach gab er rund ein halbes Gramm der weissen Körnchen aus dem Innern der Windel in ein Glas, schüttete Wasser dazu – und dann staunte der Landammann, als er sah, was passierte: Das blau gefärbte Wasser verwandelte sich in eine feste Masse.

«Sehen Sie, der Superabsorber bindet das Wasser; Nanotechnologie wirkt überall im Alltag, auch in den Windeln.» Übungsleiter Christoph Meili von der Innovationsgesellschaft St. Gallen freute sich sichtlich, als er sah, wie die einfachen Experimente zur Nanotechnologie nicht nur Landammann Hürzeler, sondern auch die anwesenden Journalisten faszinierten.

Lernthema Nanotechnologie

Das Windel-Experiment ist eines von 32 Experimenten zur Nanotechnologie, das der neue «SimplyNano 2»-Koffer bietet. Der Koffer ist ein Lernmedium, das auch sämtliche Unterlagen, Chemikalien und Materialien für die Experimente enthält. Die Stiftung Simply Science, die den Koffer entwickelt hat, stellt den Aargauer Schulen insgesamt 500 Exemplare zur Verfügung. Eingesetzt werden sollen die Koffer auf der Stufe Sek I und Sek II. Der Aargau ist der erste Kanton in der Schweiz, der dieses Lehrmittel kantonsweit anbietet. Ab Mai werden halbtägige Weiterbildungen für Lehrpersonen angeboten.

Nanotechnologie als Wissenschaft des ganz Kleinen gilt als Zukunftstechnologie. Ob in Alltagsprodukten wie Sonnencremes, in der Spitzenmedizin oder in Industrieprodukten: Überall kommen Nanomaterialien zum Einsatz. So war es naheliegend, die Nanotechnologie auch zu einem Thema im Schulunterricht zu machen; der Experimentierkoffer, der nun gratis in die Schulen kommt, macht es möglich.

Die Stiftung Simply Science wurde 2008 vorab von Pharmaunternehmen gegründet. Sie will dem Fachkräftemangel begegnen, indem sie versucht, Jugendliche für naturwissenschaftliche und technische Fächer zu begeistern. Die Stiftung entwickelt diverse Lehrmittel und Lerninhalte, die sie den Schulen kostenlos zur Verfügung stellt. So auch den «SimplyNano 2»-Koffer.

An der Medienkonferenz im Hightech Zentrum Aargau in Brugg unterstrich Landammann und Bildungsdirektor Alex Hürzeler die Bedeutung neuer Technologien für den Aargau.

Die Hightech- und Nano-Förderung könne aber nur dann Erfolg haben, wenn auch die schlauen und interessierten Köpfe vorhanden seien, sagte Hürzeler. Es sei wichtig, die entsprechenden Interessen der Schülerinnen und Schüler rechtzeitig zu wecken und ihre Begabungen zu fördern.

Deshalb setze sich der Aargau für die Förderung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (zusammengefasst im Begriff «MINT-Fächer») ein. So habe der Kanton mit der Einführung des Pflichtfaches Informatik per Schuljahr 2016/17 an der Mittelschule eine schweizweit beachtete Pionierleistung erbracht. Die MINT-Fächer erhielten aber auch im Rahmen der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans für die Volksschule eine stärkere Bedeutung.

In diesen Kontext passe der Experimentierkoffer «Nano Simply 2» natürlich bestens. Er helfe dabei, die Begeisterung für Nanotechnologie zu wecken und auch mögliche Berufsfelder aufzuzeigen. Damit könne die Schule einen wichtigen Beitrag an den Berufswahlprozess der Schülerinnen und Schüler leisten, sagte der Bildungsdirektor.

Maximal 200'000 Franken

Weil der neue «NanoSimply 2»-Koffer einen vielseitigen Nutzen für die Aargauer Schule bringt, unterstützt der Regierungsrat das Projekt mit einem Beitrag aus dem Swisslos-Fonds von maximal 200'000 Franken. Den Rest übernehmen Unternehmen und Stiftungen, die sich sowohl an den Projektkosten wie auch an der Weiterbildung der Lehrpersonen beteiligen. Christoph Meili von der Innovationsgesellschaft St. Gallen versicherte, der Koffer vermittle Lehr- und Lerninhalte zur Nanotechnologie ohne Bezug oder Hinweise auf Firmen oder Produkte. Ein Klassensatz besteht aus sechs bis acht Koffern.

Zum Schluss durften Landammann und Journalisten ein zweites Mal experimentieren. Sie entdeckten dabei, dass einfacher Nitinoldraht ein Gedächtnis hat und dass diese Erkenntnis in der Medizin zum Einsatz kommt und schon vielen Menschen das Leben gerettet hat. Zum Beispiel beim Einsetzen eines Stents in der Gefäss-Chirurgie.