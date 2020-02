Mit starker Aargauer Beteiligung: Weltraumsonde Solar Orbiter startet erfolgreich zur Sonne

Um kurz nach 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist heute die Weltraumsonde Solar Orbiter von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus ins All gestartet. Die Mission Solar Orbiter ist eines der Flagship-Programme der Europäischen Weltraumorganisation ESA und kostet insgesamt mehr als 1 Milliarde Franken. Ziel ist es zu verstehen, wie die Sonne ihre Umgebung und das gesamte Sonnensystem beeinflusst.

Die Mission steht unter starker Aargauer Beteiligung: Forscher der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) haben das Röntgenteleskop STIX entwickelt, eines von zehn Instrumenten an Bord der Solar Orbiter. Einige Software-Ingenieure und Datenwissenschaftler des Teams fieberten heute am FHNW-Campus in Brugg-Windisch mit und verfolgten den Start via Livestream auf zwei Monitoren. Drei heikle Momente gab es zu überstehen: Beim Start, beim Empfangen des ersten Signals und beim Aufahren der Solar Panels.