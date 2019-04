Mit Sarg und Teddybären: Juso-Aktion für ein Ja zum Waffengesetz in Aarau.

Die Juso-Mitglieder verteilen in der Aarauer Altstadt Flyer. Darin wird der Zusammenhang zwischen häuslicher Gewalt und Feuerwaffen in der Schweiz erläutert. So ist die Anzahl Schusswaffen-Toter durch Verschärfungen des Waffenrechts seit 1999 mehr als halbiert worden, «von jährlich 460 auf rund 200», wie in der Broschüre steht.

Die Befürworter des neuen Waffenrechts befürchten, dass die Schweiz bei einem Nein aus dem Schengen-Sicherheitssystem mit der EU fliegt. «Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es auch unabhängig von Schengen Sinn macht, unser Gesetz dem der EU anzupassen», sagt Covo. «Waffengewalt ist in der Schweiz tatsächlich ein Problem, deshalb ist es vernünftig, dass wir unsere Gesetze strenger machen.»