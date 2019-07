Christine Bachmann-Roth, CVP Lenzburg

Die Reise von Christiane Guyer führte quer durch Schweden. Da darf Stockholm natürlich nicht fehlen. «Ich erlebe Schweden in vielerlei Hinsicht als fortschrittliches Land», schreibt sie. «Zum Beispiel was das Recycling und Gleichberechtigung betrifft.» Ihr gefällt auch die Vielfalt der Natur.

Thomas Burgherr, SVP Wiliberg

Eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee genoss Thomas Burgherr mit seiner jüngsten Tochter Ladina. Den zweiten Teil der Ferien verbringt die Familie in Locarno und freut sich auf Abstecher in die Täler.

Im Lago Maggiore wurde noch kein Kaiman gesichtet. Jürg Baur kann den See deshalb ohne Risiko vom Stand-up-Paddle aus entdecken. Er verbrachte seine Ferien am italienischen Seeufer in Maccagno.

Maya Bally war das erste Mal in Meran und überhaupt in Südtirol. «Mir hat das spezielle Ambiente, die Mischung zwischen Österreich und Italien, sehr gefallen», schreibt sie.

Désirée Stutz macht Ferien in Maccagno con Pina e Veddasca am Lago Maggiore. Sie ist begeistert von der Stimmung am See und geniesst die wunderbare Natur.

Jürg Caflisch, SP Baden