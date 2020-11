Mit Investitionsprogramm gegen die Coronakrise – noch aber ist unklar, ob und an wen Geld verteilt wird

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben an ihrer Sitzung nicht nur Masken gegen das Coronavirus getragen, sie haben sich auch, wieder einmal, mit der Krise an sich beschäftigt. Sechs Vorstösse, die sich direkt oder indirekt mit der Pandemie befassen, standen auf der Traktandenliste, drei wurden behandelt. Die Forderung nach einem Testkonzept und jene nach einem Epidemiekapitel in der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung sowie eine Interpellation werden nächstes Mal debattiert, für sie reichte die Zeit nicht.

Zuerst verlas Alfons Kaufmann eine Fraktionserklärung der CVP zur Coronakrise. Die Fraktion habe bereits im Sommer Massnahmen gefordert, inzwischen sei die zweite Welle der Pandemie da und gleichzeitig die Auswirkungen der ersten sichtbar. Der vom Grossen Rat gesprochene Verpflichtungskredit über 150 Millionen Franken für die Abfederung müsse jetzt konkret eingesetzt werden.

Konkret wurde punkto Corona aber wenig. Dafür haben die Grossrätinnen und Grossräte mit der Überweisung eines Postulats der SP für ein kantonales Investitionsprogramm ein Zeichen gesetzt: Die Krise soll den Aargau nicht ganz ins Elend stürzen, dafür könnte der Kanton sorgen. Der Grosse Rat hat das Postulat mit 68 zu 53 Stimmen überwiesen.

Noch weiss keiner, wie es nach der Krise weitergeht

Ob Geld verteilt wird und an wen, oder ob Steuererleichterungen das richtige Mittel sind, ist aber noch offen. Man wisse schliesslich gar nicht, wie die Krise weitergehe, sagte Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann (SP). Abwarten sei jedoch keine Lösung, weshalb der Kanton vertiefte Abklärungen und Überlegungen machen wolle, wie er die Folgen der Krise am besten meistert. Diese sei «einmalig», sagte SP-Co-Fraktionspräsident und Regierungsrat in spe Dieter Egli. Die SP sei überzeugt, dass sie keine überrissenen Forderungen stelle. Wie genau die Massnahmen auszusehen haben, müsse aber diskutiert werden.