Perfekt ausgeschildert

Der Freiämterweg ist hervorragend ausgeschildert. Der Marsch geht über Kallern und den Niesenberg an verschiedenen Wegkreuzen vorbei zur Kapelle Büttikon und anschliessend nach Villmergen. Die Sonne heizt kräftig ein. Glücklicherweise verläuft der Weg auf weiten Strecken im Wald. Ich verfalle schnell in «mein» Tempo, begegne fast niemandem, weil wohl alle Schatten suchen in ihrem Garten oder in der Badi abtauchen. Unterwegs gibt Vronis Nussgipfel, 3 Franken in Selbstbedienung am Wegrand, neue Energie.

«Gott liebt euch, so wie ihr seid», sagt Pfarrer Hanspeter Menz. Sonntag, 19 Uhr, Pfarrkirche Peter und Paul, Villmergen: Der Jugendgottesdienst mit den vor einer Woche gefirmten Jugendlichen zieht erstaunlich viele ältere Menschen in die Kirche, die als der schönste neugotische Sakralraum des Aargaus gilt.