14-mal von Zecken gebissen

Insgesamt 14 Zecken haben mich auf der Reise gebissen, sei es beim Anlanden an buschigen Ufer, beim Umgehen von Kraftwerken ebenfalls in dicht bewachsenen Partien oder beim Übernachten in der freien Natur. Ich habe sie schnell und gewissenhaft entfernt. Ungezählt, weil fast unzählbar, waren die Mückenstiche.

Der Zecken- und Mückenspray, laut Test der beste, hat sich als wenig oder nur für kurze Zeit als wirksam erwiesen. Das mag damit zu tun haben, dass das Paddeln vor allem auf dem Rhein bei warmen Temperaturen schweisstreibend ist und man sich wohl jede Stunde erneut einsprayen müsste. Das wiederum ist unangenehm. Selbstverständlich hätte sich zwischendurch ein erfrischendes Bad aufgedrängt, um die klebrige und streng duftende Haut zu reinigen.

Aber der Blick auf das trübe Wasser in der Aare und im Rhein, zum Teil natürlich witterungsbedingt, und vorbeiziehende Schaumhäufchen dämpften die Lust erheblich. Erst nach dem Kraftwerk Rheinfelden machte der Rhein den Eindruck, sauber zu sein. Auffallend war, dass sich auch erst ab hier mehr Schwimmerinnen und Schwimmer im erfrischenden Nass tummelten.