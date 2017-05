Werbung ist in unserem Leben so allgegenwärtig, dass wir sie oft gar nicht mehr bemerken. Schon nur wenn man den Fernseher einschaltet, wimmelt es von Produktplatzierungen. Gerade Kinder sind gemäss Experten besonders anfällig für Werbung. Umso brisanter ist es, dass Firmen immer stärker in die Schulen drängen.

Die kik AG aus Wettingen steht hinter der grössten Schulplattform der Schweiz. Diese stellt Lehrpersonen im Internet unter dem Namen «Kiknet» eine üppige Sammlung gesponserter Unterrichtsmaterialien kostenlos zur Verfügung. Das Angebot wird rege genutzt: Rund 30'000 Downloads verzeichnet Kiknet pro Monat – doppelt so viele wie noch vor acht Jahren.

Der Geschäftsführer des Aargauer Lehrerverbands, Manfred Dubach, bestätigt, dass sich der Trend von gesponserten Lehrmitteln in den Klassenzimmern fortsetzt. Er sieht darin Gefahren und Chancen zugleich: «Wenn die Materialien inhaltlich gut und objektiv sind, spricht aus unserer Sicht nichts dagegen. Wenn aber lediglich eine einseitige Sichtweise vertreten wird oder die Lehrmittel Produktplatzierungen beinhalten, haben sie nichts im Unterricht verloren.»

Nicht nur Unternehmen sind aktiv

Kiknet sah sich schon mehrfach dieser Kritik ausgesetzt. Werden die Schülerinnen und Schüler für Werbezwecke missbraucht? Und wie neutral sind die Lehrmittel aus der Wirtschaft? Reto Braun arbeitete 15 Jahre als Lehrer und ist heute pädagogischer Leiter bei Kiknet.