Sie hatten eines gemeinsam, die drei Männer, die sich am Donnerstagmorgen nacheinander vor dem Bezirksgericht Zofingen verantworten mussten: Alle hatten eine qualifizierte, grobe Verletzung der Verkehrsregeln begangen. Die höchste Strafe kassierte ein 30-jähriger Motorradfahrer. Das Gericht verurteilte ihn zu einer bedingten Haftstrafe von zwei Jahren bei einer Probezeit von drei Jahren sowie einer Busse von 4000 Franken. Der Mann hatte innert fünf Minuten Fahrt sämtliche Verkehrsregeln gebrochen: An einem Sommermorgen vor knapp zwei Jahren war er auf der Autobahn A2 in Richtung Luzern unterwegs. Auf der Höhe Strengelbach lieferte er ein gefährliches Manöver: Erst fuhr er zu nahe an das vorausfahrende Auto heran, dann überholte er zwei Fahrzeuge von rechts, ohne dabei zu blinken. Gleichzeitig beschleunigte er sein Motorrad auf 192 km/h, war also 72 km/h zu schnell unterwegs. Er verliess schliesslich die Autobahn und bretterte mit 173 km/h über die Hauptstrasse zwischen dem Brittnauer Grod und Pfaffnau, wo Tempo 80 gilt. Der Fahrer war ausserdem angetrunken: Ein Test ergab 0,42 Promille. Sein Motorrad wurde inzwischen verwertet. Der Erlös von rund 7400 Franken dient der Deckung der Verfahrenskosten.

Ein zweiter Motorradfahrer war angeklagt, weil er im Sommer mit 145 km/h über die Zofingerstrasse in Murgenthal gerast war. Er hatte die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit damit um 61 km/h überschritten, inklusive des Toleranzabzugs von 4 km/h. Der 44-jährige Lernfahrer trug weder seinen Lernfahrausweis mit sich noch hatte er vor der Fahrt die L-Tafel an seinem Motorrad angebracht. Das Gericht verurteilte ihn zu einer bedingten Haftstrafe von 12 Monaten bei einer Probezeit von drei Jahren sowie einer Busse von 2000 Franken.