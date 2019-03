Cengiz war im Frühling 2018 mit einem Porsche Boxster in einer 50er-Zone mit 106 Stundenkilometern geblitzt worden. Nach Abzug der Toleranz von 6 km/h resultierte letztlich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 50 km/h – damit ist der Grenzwert des sogenannten Raserartikels im Strassenverkehrsgesetz erfüllt.

«Wenn ich wegen dieses Vorfalls eine Haftstrafe erhalte, verliere ich definitiv das Vertrauen in das schweizerische Rechtssystem.» Das sagte der 25-jährige Cengiz (Name geändert) diese Woche vor dem Bezirksgericht Rheinfelden. Dort musste sich der Jungunternehmer aus der Reinigungsbranche wegen eines Raserdeliktes verantworten.

Im Detail lief der Vorfall so ab: Cengiz war am Morgen spät dran, hatte Stress und wollte möglichst schnell im Geschäft sein. Weil sein Navi einen Stau auf der Autobahn anzeigte, wich er auf eine Überlandroute aus, die er nicht kannte. Am Dorfausgang von Olsberg, kurz nach einer 30er-Zone, überholte er ein Auto – da blitzte es. «Ich war mir sicher, dass ich auf einer Tempo-80-Strecke bin», sagte Cengiz vor Gericht. Die Umgebung habe auf ihn nicht wie eine Innerorts-Situation mit Tempolimite von 50 km/h gewirkt.