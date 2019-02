Das Instrument ist umstritten. Daniel Jositsch, SP-Ständerat und Strafrechtsprofessor aus Zürich, forderte 2012 in einer parlamentarischen Initiative das abgekürzte Verfahren abzuschaffen respektive einzuschränken. Es stehe im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen, argumentierte er. So ermögliche das abgekürzte Verfahren die ungleiche Behandlung verschiedener Beschuldigter, indem ein rechtlich nicht gerechtfertigter «Rabatt» gewährt werde. Ausserdem fördere das Verfahren Fehl- urteile, da ein grosser Druck auf den Beschuldigten laste, eine Straftat zuzugeben und damit die Möglichkeit eines abgekürzten Verfahrens zu eröffnen. Der Nationalrat verwarf die parlamentarische Initiative mit 138 zu 47 Stimmen.

Das abgekürzte Verfahren gibt es in der Schweiz seit Anfang 2011. Die beschuldigte Person kann bei der Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Antrag stellen. Voraussetzung ist, dass sie den Sachverhalt eingesteht und die Zivilansprüche zumindest im Grundsatz anerkennt. Ausserdem kommt ein abgekürztes Verfahren nur infrage, wenn die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren verlangt.

Fiona Strebel, Mediensprecherin der Aargauer Staatsanwaltschaft, sagt auf Anfrage dieser Zeitung, das abgekürzte Verfahren diene auch Opferinteressen. «Aus Sicht der Staatsanwaltschaft sprach in diesem Fall für das abgekürzte Verfahren, dass es das Opfer, das durch eine erfahrene Rechtsanwältin vertreten war, auch wollte.» Im ordentlichen Gerichtsverfahren hätte das Opfer aussagen müssen, was mit einer entsprechenden Belastung verbunden gewesen wäre. Dazu komme, dass es sich beim Tatbestand des Ausnützens einer Notlage um ein Vergehen handle, bei dessen Tatzeitraum von über neun Jahren ein Teil im Zeitpunkt der Anzeigeerstattung Ende 2016 bereits verjährt war, und täglich weitere Sachverhaltsteile verjährten.

Eine Ausnahme in sieben Jahren

Im Kanton Aargau gab es letztes Jahr 71 abgekürzte und 1360 ordentliche Strafverfahren (siehe Tabelle). Verglichen mit den Nachbarkantonen Luzern und Solothurn sind abgekürzte Verfahren im Aargau weniger häufig. Im Kanton Solothurn wurde 2018 gut ein Viertel der Fälle im abgekürzten Verfahren verhandelt. Im Kanton Luzern waren es 14,7 Prozent aller Verfahren. Nur weil sich die beschuldigte Person, ein allfälliger Privatkläger und die Staatsanwaltschaft im Vorfeld auf ein Strafmass einigen, muss das Gericht diesen Vorschlag nicht gutheissen. Die Richter könnten den Urteilsvorschlag als nicht angemessen beurteilen, ihn zurückweisen und ein ordentliches Verfahren anordnen. In der Praxis geschieht das aber praktisch nie. Nicole Payllier, Mediensprecherin der Aargauer Gerichte, sagt: «In den letzten sieben Jahren wurde ein Verfahren zurückgewiesen, weil das Gericht die beantragte Sanktion nicht für angemessen hielt.» Es ist eines von insgesamt 409 abgekürzten Verfahren, die es im Aargau in den letzen sieben Jahren gab. Die anderen beiden angefragten Kantone führen keine Statistik darüber, wie oft ein Urteilsvorschlag zurückgewiesen wird.

Willy Bolliger ist Rechtsanwalt in Baden und ein Befürworter des abgekürzten Verfahrens. Er möchte dieses Instrument nicht mehr missen. «Es ist für alle Seiten viel einfacher, spart enorm viel Zeit und Kosten», sagt er. Wenn er einen Mandanten habe, der den Sachverhalt zugibt und der Fall klar sei, rate er ihm in jedem Fall zum abgekürzten Verfahren. «Letztlich dient das abgekürzte Verfahren dem Rechtsfrieden», ist der Anwalt überzeugt. Opfer und Beschuldigter könnten dadurch schneller abschliessen und langwierige Verfahren über alle Instanzen verhindert werden. Seine Erfahrung zeige, «dass die Staatsanwaltschaft in der Regel entsprechende Anträge gutheisst und sogar froh darum ist».