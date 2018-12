Gespannt sein darf man jetzt, was die Nationalbank SNB, die vor einem Jahr noch eine riesige Ausschüttungsreserve hatte, für 2019 an Bund und Kantone verteilt. Die Grünen wollten eine doppelte Ausschüttung budgetieren, der Grosse Rat rechnet aber nur mit einer einfachen Ausschüttung von 52 Millionen Franken. Doch wie viel hat die SNB nach den diesjährigen Börsen- und Währungsturbulenzen noch übrig?

Das gewichtigste Geschäft war im November das Budget 2019 . Es gelang, die Vorlage der Regierung gar leicht zu verbessern, sodass nicht nur eine «schwarze Null», sondern ein minimer Überschuss in Aussicht steht.

2018 gab es im Grossen Rat nicht nur Minusrekorde. So behandelte dieser laut Angaben des Parlamentsdienstes in 20 Halbtagessitzungen 199 (Vorjahr 156) Vorstösse. Darunter über 100 Interpellationen, 35 Postulate und 42 Motionen. Zur Vorbereitung der Sach- und Wahlgeschäfte fanden 108 Kommissionssitzungen statt.

Im neuen Jahr wird die Sitzungskadenz allerdings wieder zunehmen. Denn da kommen erste happige Gesetzesvorlagen in den Rat, mit denen die Regierung unter anderem künftige Budgets entlasten will.

Immerhin musste man in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2014 keine weiteren Sparprogramme umsetzen. Doch mit «nur» 36 erledigten regierungsrätlichen Botschaften stellte der Rat im langjährigen Vergleich gleich nochmals einen absoluten Minusrekord auf.

Dass es weniger Sitzungen gibt als früher, ist teilweise gewollt. So bemüht man sich, Ratssitzungen nicht mehr fast als Kommissionssitzung zu gestalten. Das gelang allerdings nicht immer. Zudem hat die Reduktion auf 140 Mitglieder sichtlich einen Einfluss auf die Redezeit.

Seit der Reduktion von 200 auf 140 Mitglieder im Jahr 2005 hielt der Rat jeweils zwischen 26 und 48 Sitzungen ab. In den letzten Jahren des noch zweihundertköpfigen Parlaments von 1998 bis 2004 waren es jeweils immerhin zwischen 46 und 54 Sitzungen gewesen.

Der Grosse Rat hat in diesem Jahr ganze 20 Halbtages-Sitzungen abgehalten. Das ist ein neuer Minusrekord, wie Grossratspräsident Bernhard Scholl in seiner Schlussansprache nüchtern feststellen musste.

Mit zwei Entscheiden hat der Grosse Rat über den Kanton hinaus besonders für Aufsehen gesorgt. Zum einen hat er in erster Lesung ein kantonales Litteringverbot beschlossen. Es sieht eine kantonal geregelte Busse vor. Diese Busse beträgt derzeit in den Gemeinden 40 bis 100 Franken, wird aber kaum angewandt. Noch offen ist, ob die Busse neu 100 oder sogar 300 Franken betragen soll.

Dreimal wurde 2018 das Volk an kantonal die Urne gerufen. Im März bestätigte es das vom Grossen Rat verschärfte Stipendiengesetz , gegen das die SP mit Grünen und weiteren Parlamentariern das Behördenreferendum ergriffen hatte.

In Aarau noch in Erarbeitung ist eine neue Initiative. Sie richtet sich gegen eine Änderung (Erhöhung) der Vergütungen von Arbeitslosengeldern für Grenzgänger.

Gleich sechs Grossrätinnen und Grossräte gaben in diesem Jahr nach zum Teil vieljähriger Tätigkeit den Stab an Nachfolgerinnen bzw. Nachfolger weiter.

Verzögerung gibt es nach einer kontroversen Vernehmlassung beim neuen Energiegesetz . Es kommt wohl erst in der zweiten Jahreshälfte 2019 in den Grossen Rat.

An Weihnachten ging die regierungsrätliche Vernehmlassung zur kantonalen Umsetzung der Steuervorlage 17 (SV 17) des Bundes zu Ende. Die Ergebnisse zeigen, dass die Vorschläge so nicht mehrheitsfähig sind. Die Regierung wird eine angepasste Vorlage unterbreiten müssen.

Diese sechs Grossräte sind neu im Parlament

Drei der nachgerutschten Grossrätinnen und Grossräte sind bereits in Amt und Würden.

Ganz neu im Kantonsparlament sind Gabi Lauper Richner, Franziska Stenico-Goldschmid und der Wettinger Gemeindeammann Roland Kuster; sie werden an der ersten Sitzung im neuen Jahr, am 8. Januar, in Pflicht genommen.