Minus 6,5 Prozent und ein Sitzverlust – doch die Aargauer SVP feiert trotzdem

Minus 6,5 Prozent. Andere Parteien würde es nach einem solchen Verlust nicht mehr geben. Die SVP kommt auch so noch auf 31,5 Prozent. «Mir händ e Schlacht verlore, aber ned de Chrieg», kommentiert Parteimitglied Evelyne Lottaz aus Rothrist das Resultat. Ihr Kollege Ruedi Nyffenegger findet, das sei also Jammern auf hohem Niveau. «De Glarner, de Burgherr und de Knecht sind gwählt.» Und nicht nur die drei bisherigen Nationalräte haben es geschafft. Auch Martina Bircher, Benjamin Giezendanner und Jean-Pierre Gallati dürfen nach Bern. Die Stimmung an der Wahlfeier im Gasthof zum Schützen in Aarau war nicht ausgelassen, aber weit entfernt von einer Trauerfeier. Angestossen wurde nicht auf zusätzliche Sitze, dafür auf gute Resultate. Jenes von Neo-Nationalrat Giezendanner zum Beispiel. Er hat am zweitmeisten Stimmen geholt. Im «Schützen» hatte niemand daran gezweifelt, dass «de chlii Giezi» in die Fussstapfen seines Vaters treten würde. «Das habe ich vorausgesagt», sagte Parteipräsident Thomas Burgherr. Er war gestern nur kurz im «Schützen», liess sich von den jungen SVPlern auf den aktuellen Stand bringen, bevor er in den Ratskeller verschwand.

Alle warten auf Gallati, aber der ist bei der BDP Um 14 Uhr war klar, dass Gallati bei den Regierungsratswahlen am meisten Stimmen geholt hatte. Gespannt blickten die Parteimitglieder im «Schützen» auf die Leinwand. Gallati sollte sich auf Tele M1 zu seinem guten Abschneiden äussern. Aber neben Moderator David Kaufmann stand nur Grünen-Kandidat Severin Lüscher. Gallati war irgendwo, nur nicht vor der Kamera im Rathauskeller. Später tauchte ein Bild auf, das ihn an der Wahlfeier der BDP zeigt. Nach eigener Aussage hatte es ihm im Grossratskeller zu viele Politiker. Seine Fans mussten sich also etwas gedulden. Dafür konnten sie ihm am Abend im «Schützen» nicht nur zum guten Resultat bei der Regierungsratswahl gratulieren, sondern auch zur Wahl in den Nationalrat.

Gratulationen abwimmeln musste am Nachmittag Martina Bircher. Sie sei noch nicht gewählt, sagte sie immer wieder – bis kurz vor 17 Uhr endlich klar war, dass sie es geschafft hat. Momentan ist Bircher die einzige Frau, die für die SVP Aargau im Nationalrat sitzen wird. Aber mit grosser Wahrscheinlichkeit wird auch Stefanie Heimgartner Nationalrätin. Sie ist auf dem ersten Ersatzplatz. Wird Knecht im zweiten Wahlgang in den Ständerat gewählt, oder Gallati in die Regierung, rückt sie nach.

Minus 6,5 Prozent sind mehr, als ich erwartet habe. Aber wir bleiben die stärkste Partei. Pascal Furer, Parteisekretär und Grossrat