Hauptsache: Millionengewinn

Alle Fraktionen lobten die Bank über das grüne Klee. Die SVP sprach von einem "hervorragenden Ergebnis" der AKB, die eine "Ertragsperle" sei. Die FDP hielt fest, die Bank sei für die kommenden Herausforderungen gewappnet.

Die SP betonte, die Bank sei noch einmal mit einem blauen Augen davon gekommen. Durch den raschen Rücktritt von Koradi sei der Reputationsschaden gering. Die SP sprach von einem "grandiosen Resultat". Die Bank dürfe keinesfalls teilprivatisiert werden.

Die CVP bedauerte, "dass Koradi von der Geschichte eingeholt wurde". Die Bank habe ein "Superergebnis" erzielt. Es sei schon fast Tradition, dass die AKB ein sehr gutes Ergebnis erzielte, hielt die GLP fest. Auch die Grünen und EVP/BDP bedankten sich bei der Bank für den Millionengewinn.

Bankpräsident Dieter Egloff bedankte sich beim Parlament für das entgegengebrachte Vertrauen. Er versichere, dass die AKB weiterhin vollen Einsatz geben werde. Finanzdirektor Markus Dieth (CVP) sagte schliesslich, der Regierungsrat respektiere den Rücktrittsentscheid von Koradi.

Millionen für die Staatskasse

Die Kantonalbank schüttet 96 Millionen Franken ihres Gewinnes aus dem Geschäftsjahr 2017 an den Kanton als Eigentümer aus. Das beschloss der Grosse Rat einstimmig. Von der Millionensumme fliessen 52,8 Millionen Franken in die ordentliche Rechnung. Der Rest geht in die so genannte Spezialfinanzierung Sonderlasten (Schuldenabbau).

Hinzu kommt die Abgeltung der Staatsgarantie in der Höhe von 11,1 Millionen Franken. Die AKB bezahlte 12,3 Millionen Franken Steuern.

Die Gesamtkapitalquote der AKB liegt mit 16,1 Prozent weiterhin deutlich über der Mindestanforderung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht von 12 Prozent.