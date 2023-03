Millionen-Investition Neubauten an drei Standorten – das sind die Pläne der Aargauer Regierung für den Nachwuchs im Pflege- und Sozialbereich Die beiden kantonalen Gesundheits- und Sozialschulen platzen aus allen Nähten. Am Freitag hat der Regierungsrat seine langfristige Entwicklungsplanung vorgelegt. Die wichtigsten Fragen und Antworten in der Übersicht.

SVP-Regierungsrat Alex Hürzeler (Mitte), Kathrin Hunziker, Leiterin Berufsbildung und Mittelschule sowie Regierungssprecher Peter Buri an der Medienkonferenz. Mathias Förster

Am Freitag hat Regierungsrat Alex Hürzeler (SVP) an einer Medienkonferenz dargelegt, wie sich die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) und die Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales (HFGS) in den kommenden 25 Jahren entwickeln sollen. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum geplanten Millionenprojekt.

Um die beiden Schulen für die Berufsbildung in den Gesundheits- und Sozialberufen, die der Kanton Aargau heute führt: die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) Brugg und die Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales (HFGS) Aarau. Entstanden sind sie im Jahr 2006, als die Bildungsinstitutionen im Gesundheitswesen aus der Obhut des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) in die Obhut der allgemeinen Berufsbildung überführt wurden. Der Gesundheits- und Sozialbereich ist damit in der Berufsbildung im Kanton Aargau eine Besonderheit, was die Trägerschaft betrifft. Denn die grosse Mehrheit der Berufe wird nicht an kantonal geführten, sondern an kantonal subventionierten Berufsfachschulen und höheren Fachschulen angeboten.

Bei der Infrastruktur. An der BFGS stieg die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den vergangenen 17 Jahren von 814 auf 2882 Lernende. An der HFGS von 533 auf 896 Studierende. Der Schulraum an den beiden Hauptstandorten in Brugg und Suhr reicht seit längerem nicht mehr aus. Gedeckt wurde dieser zusätzliche Platzbedarf bisher mit Provisorien und Anmietungen. Gemäss Kathrin Hunziker, Leiterin Abteilung Berufsbildung und Mittelschule (BKS), ist wegen des Fachkräftemangels im Gesundheitsbereich und der Pflegeoffensive weiterhin mit einer Zunahme an Schülerinnen und Studenten zu rechnen. Bis 2040 werden an den beiden Schulen insgesamt 6000 Personen erwartet.

Der Hauptstandort der Kantonalen Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) in Brugg. Bild: Claudia Meier

Beide Gebäude an den heutigen Hauptstandorten sind sanierungsbedürftig und reichen flächenmässig nicht mehr aus. Deshalb sollen für die beiden Schulen neue Standorte eruiert und gebaut werden.

Eher nicht. Gemäss Kathrin Hunziker hätte ein solcher Campus auf den ersten Blick zwar «bestechende Vorteile», allerdings dürfte es schwierig werden, für 6000 Schüler und Studentinnen ein passendes Areal zu finden. Stattdessen soll die Berufsfachschule auf zwei Standorte aufgeteilt werden, während die Höhere Fachschule (nach Möglichkeit gemeinsam mit branchenverwandten Partnern) auf einem kleineren Campus angesiedelt werden soll. Insgesamt sollen also drei Standorte entstehen.

Das ist völlig offen. Aktuell liegen noch keine Standortvorschläge vor.

Der Regierungsrat rechnet mit Kosten «in der Grössenordnung von zirka 300 Millionen Franken». Alex Hürzeler betonte an der Pressekonferenz, dass es sich hierbei um Schätzungen handle, «falls die Neubauten auf der grünen Wiese erstellt würden». Aktuell liegen weder Standortvorschläge noch Machbarkeitsstudien vor.

Ja. Geprüft wurden auch die Optionen einer indirekten kantonalen Trägerschaft und einer nicht kantonalen Trägerschaft. Bei der ersten Variante würden die Schulen in Form einer Stiftung oder gemeinwirtschaftlichen AG im Eigentum des Kantons geführt, analog der Kantonsspitäler. Bei der zweiten Variante würden die Schulen von einer privaten Trägerschaft übernommen. In beiden Varianten schlösse der Kanton Aargau eine Leistungsvereinbarung ab.

Die beiden Schulen unterstehen momentan der direkten Aufsicht des Departements Bildung, Kultur und Sport. Der Regierungsrat legt die wesentlichen Eckwerte zum Geschäftsbetrieb fest. Diese direkte Steuerungsmöglichkeit, etwa zum Bildungsangebot in den Gesundheits- und Sozialberufen, will der Regierungsrat «in diesem versorgungskritischen Bereich» nicht aus der Hand geben. Zudem ergäben sich aus den anderen beiden Varianten keine finanziellen Vorteile.

Nicht vor 2035. Momentan läuft die freiwillige Anhörung, der Planungsbericht soll voraussichtlich im ersten Quartal 2024 durch den Grossen Rat genehmigt werden. Danach soll die Standortevaluation starten. Der Regierungsrat rechnet damit, dass die neuen oder sanierten und erweiterten Schulgebäude im Jahr 2035 in Betrieb genommen werden können. In der Zwischenzeit werden weitere Übergangslösungen benötigt.

«Der nun vorgelegte Bericht des Regierungsrates zeigt auf, wie akut der Handlungsbedarf wirklich ist», wird Grossrätin Edith Saner in einem Communiqué der Mitte Aargau zitiert. Die nun vorgelegte Entwicklungsplanung sei ein ehrgeiziges Projekt, das aber unbedingt angegangen werden müsse und keinen Aufschub mehr dulde.

Auch die SP Aargau begrüsst in ihrer Mitteilung, dass die Regierung das Thema der Gesundheits- und Sozialschulen «endlich auf den Tisch bringt». Für Verwunderung sorgt indessen, dass der Regierungsrat eine freiwillige Anhörung durchführt und nicht direkt dem Grossen Rat einen Planungsbericht vorlegt. «Es geht wieder wertvolle Zeit verloren», so Grossrätin Simona Brizzi.

Auch die Grünen Aargau begrüssen die Auslegeordnung zur langfristigen Entwicklungsplanung. Sie fordern Standorte, die zentral gelegen und mit dem öffentlichen Verkehr optimal erschlossen sind. Im Zuge der Standortevaluierung sei zudem abzuklären, ob und wie bestehende Standorte weitergenutzt werden könnten. Zudem, fordert Grossrätin Ruth Müri, soll geprüft werden, ob eine gemeinsame Schule für Grund- und Weiterbildung Vorteile bringen würde.