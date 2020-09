Millionen-Ausfälle: So viel hat der Lockdown die Aargauer Spitäler gekostet

Es hat Seltenheitswert. Aber am Dienstag waren sich für einmal (fast) alle Grossrätinnen und Grossräte einig. Mit 111:8 Stimmen bei zwei Enthaltungen haben sie eine Standesinitiative für erheblich erklärt. Diese verlangt, dass sich der Bund an den coronabedingten Ertragsausfällen und Mehrkosten der Spitäler, Psychiatrien und Rehakliniken beteiligt.

Der Bundesrat hatte am 16. März beschlossen, dass Gesundheitseinrichtungen auf nicht dringende medizinische Eingriffe und Therapien verzichten müssen. So sollte gewährleistet werden, dass genug Spitalbetten für Coronapatienten zur Verfügung stehen. Während eineinhalb Monaten galt diese Regel. Sie hat nicht nur den Spitälern, sondern auch den Rehakliniken oder Psychiatrien ein Loch in die Kasse gerissen. Der Regierungsrat schätzt den Gesamtschaden im Kanton Aargau auf 95 Millionen Franken. Noch offen ist die Frage, wer für die Ausfälle und Mehrkosten aufkommen soll. Der Bund? Die Kantone? Die Krankenkassen?