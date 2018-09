Die nationalen Abstimmungen vom Sonntag gingen ohne grosse Überraschungen über die Bühne, so auch im Kanton Aargau. Die Aargauer lehnten die beiden Agrar-Initiativen deutlich ab (Fair Food 71,2 Prozent «Nein»; Ernährungssouveränität 78 Prozent «Nein») und befürwortete einen Velo-Artikel in der Verfassung (70,2 Prozent «Ja»). Wie bereits im Vorfeld zu erwarten war, hatte die kantonale Millionärssteuer-Initiative der Juso in keinem der elf Aargauer Bezirke eine Chance.

Obwohl die Abstimmungsergebnisse sehr deutlich ausfielen, gab es zwischen den einzelnen Aargauer Gemeinden grosse Schwankungen. Für die Millionärssteuer-Initiative, den Velo-Artikel sowie die Fair-Food-Initiative zeigen wir hier die grössten Unterschiede: