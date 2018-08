Die Tabelle, basierend auf der Vermögensstatistik der natürlichen Personen 2013 über die «Reichen» in der Schweiz zeigt weiter, dass diese im Aargau heute deutlich unterdurchschnittlich vertreten sind. Lediglich zwei Nachbarkantone (Solothurn und Bern) haben einen kleineren Anteil an Steuerpflichtigen mit Reinvermögen grösser als 10 Millionen Franken als der Aargau. Auch im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt von 0,26 Prozent ist die Aargauer Quote relativ tief.

Ziehen Reiche weg oder nicht?

Die Gegner befürchten, dass die Initiative Vermögende davon abhalten könnte, in den Aargau zu ziehen beziehungsweise gar Abwanderungen auslösen könnte, was die von den Initianten angepeilten Mehreinnahmen schmälern würde. Finanzdirektor Markus Dieth sagte in der Grossratsdebatte zur Millionärsinitiative, der Aargau sei kein Eldorado für Vermögende. Mit dieser Initiative würde sich der Aargau einen Vermögenssteuertarif auferlegen, der deutlich höher läge als in allen Nachbarkantonen. Dieth: «Die Attraktivität des Kantons Aargau als Wohnort für einkommens- und vermögensstarke Steuerpflichtige würde unseres Erachtens massiv beeinträchtigt. Es ist auch davon auszugehen, dass mit den Jahren immer mehr von den Mehrerträgen wegfallen würden, sei es aufgrund von Wegzügen oder aufgrund von ausbleibenden Zuzügen von guten Steuerzahlern.»

Die Initianten teilen diese Befürchtung nicht. SP-Grossrätin Viviane Hösli sagte es in derselben Debatte so: «Für uns ist die Befürchtung, dass vermögende Personen wegziehen, unklar und kann als geringer eingeschätzt werden, als dies beispielsweise der Regierungsrat macht. Neben der Steuerbelastung gibt es nämlich noch zahlreiche andere Faktoren, die den Wohnort bestimmen. Dazu zählen neben individuellen Faktoren, wie zum Beispiel Bekannte oder eine persönliche Bindung, Familie und so weiter, auch Faktoren wie Infrastruktur und Lebensqualität.» Genau in diese Infrastruktur könnte jetzt wieder investiert werden, «wenn Mehreinnahmen mit einer fairen Vermögenssteuer gemacht werden», so Hösli weiter. Bei einer Annahme der Initiative könnten dem Kanton 82 Millionen und den Gemeinden 79 Millionen Franken mehr zur Verfügung stehen.