Es war das Diskussionsthema des Wochenendes: Der Aarauer Schlagzeuger Christian liess über seinen Freund, den Signer/Songwriter «Nick Mellow», erklären, er sei von seinem Kompaniekommandanten mit 150 Franken gebüsst worden, weil er beim Stück «Zapfenstreich» falsch gespielt habe. Konkret, den Soloeinsatz mit dem Becken verpasst habe. Am Schluss des Wiederholungskurses (WK) in Landquart GR (Schweiz am Wochenende vom Samstag).