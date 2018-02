Keine Erfindung hat das äussere Bild der Schweiz so verändert wie das Automobil. Die neue Mobilität des letzten Jahrhunderts brachte aber nicht nur Strassen und Agglomerationen hervor – es entstanden auch viele Bauten, die ganz auf das Auto ausgerichtet waren: Grossgaragen in den Städten, Motels in Ferienorten oder Wohnhäuser mit Tiefgaragen inklusive Reparaturwerkstatt oder Tankstelle. Mit einer Foto- und Fahrzeugausstellung erzählt das Classic Center Schweiz von Emil Frey in Safenwil die Geschichte dieser Architektur. Gezeigt werden auch Werbeaufnahmen, die Autos und Gebäude in Szene setzten. Die Ausstellungsmacher versprechen «eine architektonische Schweizerreise von den späten 1920er- bis in die frühen 1980er-Jahre» – von der fast ungebremsten Autobegeisterung und den Formen des «Neuen Bauens» mit Stahl, Beton und Glas bis zum Versuch, die neue Mobilität mit dem Schweizer Heimatschutz in Einklang zu bringen. Die Ausstellung wurde im Rahmen des Kulturerbejahres 2018 zusammengestellt. (AZ)

9. Februar bis 30. Juni; Dienstag bis Freitag 10-18 Uhr; Samstag 10-16 Uhr