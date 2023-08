MIKROVERUNREINIGUNGEN Von 94 auf 28: So will der Aargauer Regierungsrat die Abwasseranlagen zusammenschliessen Der Trend von kleinräumigen Abwasserreinigungsanlagen ist vorbei. Durch Zusammenschlüsse soll die Wasseraufbereitung effizienter und wirtschaftlicher gemacht werden. Der Regierungsrat geht dafür die ersten Schritte und will den kantonalen Richtplan anpassen.

Gehören kleinräumige Abwasserreinigungsanlagen wie die ARA Falkenmatt bald der Vergangenheit an? Archivbild: Kim Wyttenbach

Von den einst 94 Abwasserreinigungsanlagen (ARA) im Kanton Aargau sind heute nur noch 41 in Betrieb. Der Kanton plant, dass bis 2030 sogar nur 28 ARA die Reinigung des Abwassers stemmen soll. Nun hat der Regierungsrat dem Grossrat eine Vorlage unterbietet, wie die Standorte der ARA-Zusammenschlüsse in den Richtplan aufgenommen werden sollen.

Um die Abwasserreinigung im vergangenen Jahrhundert rasch voranzutreiben, hätten sich die Gemeinden zum Teil alleine oder in kleinräumigen Einheiten organisiert, heisst es in der Botschaft des Regierungsrates. Doch Erfahrungen zeigten, dass grössere ARA bedeutend günstiger betrieben und ausgebaut werden können als kleinere Anlagen.

ARA-Standorte lassen sich aber nicht beliebig verschieben. Die Lage der ARA wird weitgehend vom bestehenden, auf den Standort ausgerichteten Abwassernetz und von der Nähe zu einem Gewässer bestimmt. Denn im Kanton Aargau verlaufen rund 4000 Kilometer Leitungen, die Abwasser transportieren. Zudem gibt es rund 750 Pumpwerke und Regenwasserbehandlungsanlagen. Pro Jahr fliessen rund 127 Milliarden Liter Abwasser durch diese Anlagen.

Regierungsrat schlägt Standorte vor

Das Ziel der Richtplananpassung ist, die Zusammenschlüsse der ARA wirtschaftlich, ökologisch und betrieblich optimal umzusetzen. Neben diversen begrifflichen Änderungen in den Planungsgrundlagen und Anpassungen der Planungsanweisungen, legt der Regierungsrat in der Botschaft bereits konkrete Standorte für ARA-Zusammenschlüsse fest.

Die drei ARA Klingnau, Leuggern und Kleindöttingen (Böttstein) sollen am Standort der bestehenden ARA Klingnau vereint werden. Das Vorhaben ARA Seetal umfasst den Zusammenschluss der ARA Hochdorf (LU), ARA Moosmatten (LU), ARA Hallwilersee in Seengen und ARA Falkenmatt in Hendschiken zur ARA Seetal am Standort der ARA Langmatt in Möriken-Wildegg.

Die ARA-Region Wynen-, Suhren- und Uerkental mit ARA-Standort Aarau wird lediglich als Vororientierung in den Richtplan aufgenommen. Es seien zuerst Fragen zur räumlichen Abstimmung zu klären, bevor eine Festsetzung beschlossen werden kann, so der Regierungsrat.

Durch grössere Anlagen effizienter reinigen

Die Regionalisierung der Abwasserreinigung soll unter anderem dazu beitragen, Mikroverunreinigungen effizienter herauszufiltern. In der Schweiz sind derzeit über 30’000 synthetische organische Stoffe im Umlauf, die vom Menschen alltäglich konsumiert werden, schreibt der Kanton 2019 in einem Bericht. Dazu zählen Arzneimittel, Kosmetika, Biozide und viele andere. Diese organischen Stoffe gelangen mit dem gereinigten Abwasser in die Gewässer.

Im Aargau sind bisher nur Anlagen mit einem Einzugsgebiet über 80’000 Einwohnerinnen und Einwohnern dazu verpflichtet, solche Mikroverunreinigungen zu entfernen. Die Richtwerte können auch tiefer ausfallen, wenn die ARA in der Nähe von grösseren Gewässern oder sonstigen sensiblen Gebieten steht. Anlagen, die weniger Einwohnerinnen und Einwohner abdecken, müssen eine Ersatzabgabe bezahlen, ungeachtet dessen ob sie eine solche Reinigungsstufe betreiben.