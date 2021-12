Migros-Service Weil Kunden immer weniger reparieren lassen: Migros lagert Service-Angebot teilweise nach Birmenstorf aus und streicht bis 15 Stellen Die Detailhändlerin bietet unter dem Namen «Migros Service» Reparaturen und Ersatzteile für Produkte aus ihren Fachmärkten an. Jetzt wird der Dienst teilweise ausgelagert.

Melectronics-Produkte können im Migros-Service repariert werden. Keystone

Rund 200 Mitarbeitende beschäftigt der Migros Service, bei dem Kundinnen und Kunden Ersatzteile für Produkte aus Migros-Fachmärkten wie Do it + Garden oder Melectronics bestellen oder Reparaturen in Auftrag geben können. Der Dienst kümmert sich um Rasenmäher genauso wie um Kaffeemaschinen oder Velos – wird aber immer weniger genutzt.

Deshalb lagert die Migros nun einen Teil der Stellen aus. Die Elektronik-Reparaturkette Sertronics mit Sitz im aargauischen Birmenstorf wird künftig einen Teil der Reparaturen abwickeln, wie Migros-Sprecher Marcel Schlatter bestätigt. Mitarbeitende des Standorts in Bern würden mehrheitlich übernommen, jene in Bülach ZH wechselten teilweise an den Sertronics-Standort in Birmenstorf. Ein grosser Teil der Belegschaft bleibt bei der Migros – etwa Beschäftigte im Ersatztteillager, im Bereich E-Commerce, beim Kundendienst oder Stabsmitarbeitende.

Immer weniger Reparaturen

Insgesamt müssen etwa zwei Dutzend Mitarbeitende den Arbeitgeber wechseln. Zudem könnten bis zu 15 Kündigungen ausgesprochen werden. Die Migros nehme ihre soziale Verantwortung wahr und setze sich dafür ein, dass die Kolleginnen und Kollegen wenn immer möglich inner- oder ausserhalb der Migros weiterbeschäftigt würden, sagt Schlatter. In der Vergangenheit sei das meistens gelungen. Die Übergabe an Sertronics sei sinnvoll, weil die Zahl der Reparaturfälle abnehme, sagt Schlatter.

Sertronics ist einer der grössten Reparaturdienstleister der Schweiz und betreibt fünf Niederlassungen in Deutschland und in der Schweiz.