Der Aargauer Regierungsrat nimmt ein Postulat der Grossrätinnen Lelia Hunziker (SP), Lea Schmidmeister (SP) und Gertrud Häseli (Grüne) entgegen und beantragt dessen Abschreibung. Das Postulat forderte, dass der Kanton insgesamt eine Million Franken Nothilfe vor Ort für Menschen auf der Flucht in der Ukraine und in Anrainerstaaten spricht. Seit Anfang März hat der Kanton indes 600’000 Franken aus dem Swisslos-Fonds an die Sammlung der Glückskette gespendet. In seiner Antwort auf das Postulat heisst es, der Regierungsrat beobachte die Entwicklung laufend und behalte sich vor, weitere Zahlungen für die Not- und Soforthilfe an Hilfswerke wie die Glückskette zu leisten. Der Regierungsrat sieht seine Hilfeleistungen für die Ukraine vorerst als erfüllt an.