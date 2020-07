Mieterverbands-Präsident: «Der Sicherheitsdienst übernimmt die Funktion, die Eltern, Nachbarn oder der Hauswart hatten»

Der Securitas-Angestellte übernimmt eigentlich die Funktion, die früher die Eltern, die Nachbarn, der Hauswart hatte. Nachbarn und Hauswart haben keine Lust, den Stinkefinger gezeigt zu erhalten, wenn die Kinder ohne Grenzen lärmen bis Dritte versuchen, etwas Zurückhaltung einzufordern. Eltern ertragen Kritik an ihrem «Projekt Kind» selten. Was hat Vorrang auf einem allgemein zugänglichen Areal im Wohnquartier? Die Erwachsenen, die ein Gespräch führen wollen und das eigene Wort nicht mehr verstehen, die sich auf der Parkbank einfach etwas ausruhen möchten, oder ungebremstes Kindergeschrei?

«Kinderlärm» ist nicht explizit geregelt. Lärm, egal ob von Kindern, Musik oder Autos ist eine Immission. Bei einer Eisenbahnlinie ist die Immission «regelmässig», man kann mit Grenzwerten und Empfindlichkeitsstufen arbeiten. Bei Kindern ist der Lärm individuell. Der Richter oder die Gemeindeexekutive muss den Einzelfall und die individuelle Interessenlage möglichst objektiv würdigen. Lärm wird zudem grundsätzlich von jedem Menschen unterschiedlich empfunden. Nicht nur beim Sender, auch beim Empfänger gibt es grundsätzlich kaum gleiche Fälle. Der Richter braucht daher einen Massstab. Grundnorm im Privatrecht ist das Zivilgesetzbuch. Dort heisst es: «keine übermässigen Einwirkungen». Diese Umschreibung findet sich «überall» im Recht. In der Altstadt ist jedoch anderes störend als auf dem Land, im Villenquartier anderes als in der Hochhaussiedlung. Was nicht konkret übermässig ist, ist erlaubt, es sei denn, es bestehen einschränkendere Verpflichtungen aus Verträgen.

Wo liegen die Schwierigkeiten, diese Vorgaben durchzusetzen?

In der Beurteilung, was konkret übermässig ist. Und, vor allem im Privatrecht, in der nicht zu unterschätzenden Schwierigkeit des vom (Kinder)Lärm Betroffenen, die regelmässige Übermässigkeit zu beweisen, aus welcher der Richter auf Rechtsverletzung schliessen muss. Wie beweise ich, dass es nicht einmalig, sondern regelmässig in der oberen Wohnung zugeht wie im hölzigen Himmel? An einem Tag ist vielleicht Besuch da, der grossen Lärm am Sonntag oder nach 22 Uhr bezeugen kann. Aber in den andern Nächten? Die Richter legen sich nicht auf Lauer, und technische Aufrüstung ist nicht eines jeden Sache.

Ist es überhaupt sinnvoll, gegen Kinderlärm rechtlich vorzugehen?

Manchmal geht es nicht anders als mit Hilfe des Richters. Immissionsprozesse sind jedoch regelmässig aufwendig und riskant und sollten das letzte Mittel sein. Vorzuziehen ist das Gespräch, möglicherweise mit Hilfe einer vermittelnden Person, die für Sachlichkeit besorgt ist.

Darf mir ein Vermieter wegen übermässigem Kinderlärm kündigen?

Wenn der Lärm tatsächlich übermässig ist und Abmahnung nichts nützt, ist das eine Vertragsverletzung, nicht anders als wenn Sie einen Hund halten trotz Haustierverbot. Die Kündigung kann Folge von Vertragsverletzungen sein.

Darf er mir wegen übermässigem Kinderlärm die Miete erhöhen?

Nein, das ist nicht zulässig.

Was kann ich als Nachbar tun, wenn in der Umgebung Kinder die ganze Zeit lärmen?

Es gibt in jeder Gemeinde ein «Polizeireglement», welches die allgemeinen Ruhezeiten festhält. Zuständig ist die Polizei. In Mietverhältnissen ist die Hausordnung einzuhalten. Im Haus und auf dem Areal des Mietobjekts ist der Vermieter zuständig.