Autoknacker: In zwei Aargauer Gemeinden schlugen sie wieder zu

Mettauertal und in Rombach

Autoknacker treiben im Aargau wieder ihr Unwesen. In den vergangenen zwei Nächten haben unbekannte Täter in der Gemeinde Mettauertal und in Rombach Fahrzeuge aufgebrochen und Sachen geklaut. Auch Carmen Graf ist betroffen.