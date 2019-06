Es ist heiss und es bleibt heiss. So heiss, dass das Bundesamt für Meteorologie für diese Woche für viele Landesteile eine Hitzewarnung der Stufe 3 herausgegeben hat. Gestern erhöhte es die Warnung in gewissen Gegenden sogar auf Stufe 4. Im Aargau gilt in den Regionen Rheinfelden und Frick-Leibstadt die höchste Gefahrenstufe. «Das ist sehr aussergewöhnlich, vor allem im Juni», sagt Stefan Scherrer, Meteorologe bei Meteonews. «Das letzte Mal wurde eine solch hohe Warnstufe im Juli 2015 ausgerufen.»

Die Hitze könne für viele Menschen zum Problem werden, speziell für Ältere. «Es ist wichtig, genug Wasser zu trinken und vor allem zwischen 16 und 18 Uhr – wenn es am heissesten ist – auf sportliche Aktivitäten zu verzichten», rät Scherrer. Weiter sollten unter keinen Umständen Kinder oder Tiere im abgeschlossenen Auto zurückgelassen werden, dies sei lebensgefährlich.

Es wird noch heisser

Während die Thermometer im Aargau am Montag im Durchschnitt etwas über 30 Grad Celsius anzeigten, erwartet Scherrer am Mittwoch und Donnerstag Temperaturen von bis zu 37°C. Vor allem in den tiefen Lagen im Kanton, dem Rhein entlang, werde es heiss. «Hier sind lokal bis 38 °C möglich.»

Eine solche Hitzewelle schon Ende Juni sei aussergewöhnlich. «Letztmals gab es dies im Rekordsommer 2003», sagt Scherrer. Am 23. Juni wurde an der Messstation Buchs/Aarau mit 35,8 °C der bisherige Temperaturrekord im Juni gemessen. Scherrer geht davon aus, dass dieser Rekord in den nächsten Tagen gebrochen wird. Möglich sei sogar, dass an der Messstation Buchs/Aarau eine neue Spitzentemperatur gemessen werde. Das wäre der Fall, wenn die Temperatur auf über 36,7 °C ansteigen würde. Dieser Wert wurde am 13. August 2003 gemessen.

