Merkel, Hochuli, Wermuth, Lucies Eltern: Urs Hofmann schaut auf 12 bewegte Jahre zurück

Ja. Ich habe auch an meiner letzten Regierungsratssitzung meinen Kollegen für die gute Zusammenarbeit von Herzen gedankt. Zwar gab es harte Diskussionen, aber in den zwölf Jahren nie unschöne Rangeleien, geschweige denn Feindschaften.

War es mit allen Regierungskollegen so gut?

Urs Hofmann: Das war so. Natürlich gerieten auch Roland Brogli als Finanzdirektor und ich ab und zu in der Sache aneinander. Aber generell verstanden wir uns sehr gut, auch menschlich. Umso grösser war der Schock, als er wenige Monate nach seinem Rücktritt gestorben ist.

Allen, die mich in meiner Tätigkeit unterstützt haben und von denen ich in anregenden Gesprächen Inputs für meine Arbeit empfangen durfte, danke ich herzlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Glück und Gesundheit und freue mich auf ein Wiedersehen.»

So verabschiedet sich der Vorsteher des Departementes Volkswirtschaft und Inneres auf seiner Website :

Ja, das ist schade. Es fehlt die Vielfalt. Doch auch so hatten wir eine gute und offene Diskussionskultur.

Sie wurden gleichzeitig wie Susanne Hochuli in die Regierung gewählt und haben dann acht Jahre zusammen regiert. Hochuli war unter Dauerbeschuss von rechts. Sie dagegen eigentlich nie. Hat das mit der Person zu tun oder den Themen?

Am zweiten Standbein sagen die Grünen…

Die SP ist in einer schwierigen Phase. Sie verliert europaweit Wähleranteile. Wohin muss sich die Sozialdemokratie bewegen?

Es gab mehrere valable Kandidatinnen. Aber die meisten haben aus persönlichen Gründen abgesagt. Und in der Endauswahl haben die Delegierten Dieter Egli als den geeignetsten betrachtet. Einfach der SP die Schuld zu geben, dass keine Frau in der Regierung ist, wäre billig.

Wermuth ist dann gescheitert und jetzt hatte die SP ihre bisher wohl beste Chance vertan, erstmals in ihrer Geschichte eine Frau in die Regierung zu bringen.

Man muss die konkreten Konstellationen anschauen: Pascale Bruderer war acht Jahre Ständerätin. Da durfte auch wieder mal ein Mann antreten. Die Partei hat sich für Cédric Wermuth entschieden, weil sie überzeugt war, er repräsentiere die SP am besten.

Die SP ist in letzter Zeit in der Kritik, weil sie Männer statt Frauen portiert.

Was hat er von Ihnen gelernt?

Er ist ein genialer Typ, der weiss, in welcher Situation man was machen muss, um ans Ziel zu kommen. Er denkt sehr strategisch und ist taktisch versiert.

Sie haben den Landammann-Stammtisch erfunden, bei dem Sie sich in eine Beiz setzten und diskutierten. Was war der Auslöser für diese Idee?

Als Nationalrat lud ich viermal pro Jahr die Bevölkerung zu einem Apéro ein und erzählte über die vergangene Session. Da kamen stets viele Leute, zuweilen über 200. Am Landammann-Stammtisch berichtete ich nicht von der Regierungstätigkeit, sondern ging von Tisch zu Tisch und redete mit den Leuten über Alltagsfragen, über all das, was sie gerade beschäftigte.

Ging es bei diesen Stammtischen vor allem darum, sich im Volk zu zeigen?

Der Aargau hat über 200 Gemeinden. Da muss ein Regierungsrat raus in die Dörfer, wenn er den Kontakt pflegen will. Es ist wichtig zu zeigen, dass wir Regierungsräte Leute sind wie du und ich. Darum habe ich am Landammann-Stammtisch auch immer alle mit Du angesprochen. Ich habe dabei die unterschiedlichsten Leute getroffen, die ihre Themen und Sorgen angebracht haben.

Kann man in einer Beiz, in der alle etwas von einem wollen, seriös auf ein Anliegen eines Bürgers eingehen?

Natürlich kann man das vor Ort nicht vertiefen, aber ein offenes Ohr haben schon. Hinweise auf Probleme mit einem Amt, auf ein fehlendes Trottoir oder ungerechte Steuern und vieles mehr. Solche Kritik nahm ich mit nach Aarau.

Was machten Sie dann mit dem fehlenden Trottoir?

Ich habe es meinem Kollegen, Baudirektor Stephan Attiger, mitgeteilt und er hat sich der Sache angenommen.

Wurden Ihnen solche Beizentouren nicht manchmal zu viel?

Ich habe das immer gern gemacht. Aber manchmal wurde es schon spät. Einmal wollte ich um zehn nach Hause, ich war müde. Aber dann kam noch der Damenturnverein. Kurz vor Mitternacht wollte ich dann definitiv aufbrechen. Doch der Wirt sagte: «Nichts da, meine Frau hat morgen Geburtstag, du bleibst noch.» (lacht) Es wurde dann halb zwei.

Werden Sie die vielen Auftritte als Regierungsrat vermissen oder sind Sie froh, dass es vorbei ist?

(schmunzelt) Wegen Corona musste ich zwangsläufig schon herunterfahren. Ich frage mich jetzt schon, wie habe ich das früher geschafft! Das Heimtückische ist: An den Abenden selbst merkte ich das gar nicht. Die Müdigkeit kam erst Ende Woche. Die Frau sagte ab und zu: «Pass auf!»

5. Ehefrau Monika Graf

«Meine Familie merkte schon, wenn ich mal besonders gestresst war»