Die Aussage von Doris Leuthard, spätestens auf Ende Legislatur 2019 aus dem Bundesart zurückzutreten, sorgte schweizweit für einigen Wirbel. Die Pläne bringen neuen Schwung in die Diskussion um die Verteilung der Regierungssitze. In Leuthards Heimatgemeinde Merenschwand hingegen nimmt man die Ankündigung ihrer Bundesrätin so zur Kenntnis, wie man über all die Jahre mit der prominenten Bewohnerin umgegangen ist: gelassen.