«MeinArzt»-Debakel: Gruppenpraxen wehren sich gegen «pauschale Verurteilung» durch Ärzteverbandspräsident

Nach dem Debakel um die Praxiskette «MeinArzt», die fast alle Niederlassungen im Aargau Knall auf Fall geschlossen hat und dessen Inhaber in Italien verhaftet wurde, zeigte sich der Aargauische Ärzteverband letzte Woche in einer Medienmitteilung «besorgt», aber «nicht überrascht»: «Es zeigt sich, dass Fremdinvestoren im Gesundheitswesen gefährlich sind und dass Arztpraxen in ärztlicher Hand sein müssen», schrieb Verbandspräsident Jürg Lareida.

Gegen diese Darstellung wehrt sich nun die «Interessengemeinschaft für die medizinische Grundversorgung in der Schweiz» (IGMG). Der IG gehören Praxisketten wie die «Monvia» (Tochtergesellschaft der Concordia-Krankenversicherung, Aargauer Standorte in Muri und Oberentfelden), «Doktorhuus» (Neuenhof und Unterentfelden) oder die «Praxis Gruppe Schweiz» an. Letztere hat im Aargau ein Dutzend Standorte, etwa in Würenlingen und Aarau Rohr.

IG-Präsidentin Patricia Kellerhals kritisiert in einer Stellungnahme, dass der Aargauer Ärzteverbandspräsident alle Praxisketten in einen Topf werfe, obschon nur gegen den «MeinArzt»-CEO wegen eines Vermögensdelikts ermittelt werde. «Dass aus den möglicherweise betrügerischen Machenschaften einer Einzelperson eine pauschale Verurteilung anderer Praxisnetzwerke erfolgt, entbehrt jeglicher inhaltlichen Grundlage und wir distanzieren uns in aller Form davon», so Kellerhals. «Die Hervorhebung dieses Einzelfalls und gleichzeitige Übertragung auf alle Praxisgruppierungen löst nicht das Grundsatzproblem der fehlenden ärztlichen Versorgung auf dem Lande. Hierzu braucht es neue Lösungsmodelle, wie es unter anderem auch Praxisketten mit ihren zentralisierten administrativen Strukturen anbieten.»