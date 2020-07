Mehrheit der Aargauer Gemeinden machten 2019 Gewinn – doch die Aussichten sind düster

Eine Prognose wagt auch der Finanzaufsichtsleiter nicht. «Das wäre Kaffeesatzlesen», sagt Jürg Feigenwinter. Es sei jedoch absehbar, dass die ganzen Auswirkungen der Coronakrise vor allem in den Gemeinderechnungen des Jahres 2021 sichtbar werden. Dann, wenn jetzt arbeitslos gewordene Personen oder Unternehmen, welche die Krise nicht überstanden haben, Steuern zahlen müssten. «2020 wird die Situation vielleicht etwas weniger dramatisch sein als zu Beginn der Krise befürchtet. Man wird die Auswirkungen von Corona zwar höchstwahrscheinlich feststellen, die grossen Unsicherheiten folgen aus heutiger Sicht eher im Jahr 2021.»

Risiken für die Gemeindefinanzen bestünden aber auch unabhängig von Corona, schreibt der Kanton. Zum einen liegen sie bei stark wachsenden Ausgabepositionen, wie etwa der Pflegefinanzierung. Zum anderen könne das Wachstum bei den Steuererträgen unbefriedigend verlaufen – das könne aufgrund demografischer und wirtschaftlicher Entwicklungen sein, aber auch aufgrund von Anpassungen in der Steuergesetzgebung. Immerhin könnten die mehrheitlich guten Rechnungsabschlüsse der beiden letzten Jahre helfen, eine Durststrecke zu überbrücken.

Steuererträge natürlicher Personen gestiegen

Am meisten haben die Gemeinden 2019 für die Bildung, die ­Soziale Wohlfahrt und die ­Allgemeine Verwaltung aufgewendet. Zusammen sind diese Posten für fast drei Viertel der Ausgaben verantwortlich. Ge­gen­über dem Vorjahr ist der gesamte Nettoaufwand der Gemeinden um 3,1 Prozent angestiegen. Einen starken Anstieg verzeichneten laut Kanton insbesondere die Gesundheit (plus 14,7 %), Umwelt und Raumordnung (plus 6,9 %) und Verkehr (plus 7,6 %). Auch die Bevölkerung hat zugenommen. Im Pro-Kopf-Vergleich ist der Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent angestiegen.

Zusammen erreichten die Gemeinden 2019 Steuereinnahmen von fast zwei Milliarden Franken. Der Ertrag ist um 4,3 Prozent angestiegen. Bei allen Steuerarten sind die Erträge gestiegen, mit Ausnahme jener der juristischen Personen, welche um rund fünf Prozent zurückgegangen sind.

Die Nettoschulden pro Einwohner konnte von 495 auf 391 Franken gesenkt werden. 134 Gemeinden weisen eine Nettoschuld von insgesamt 847 Millionen Franken aus. 77 Gemeinden haben dem gegenüber ein Nettovermögen von gesamthaft 579 Millionen Franken (im steuerfinanzierten Bereich).