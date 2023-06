Mehrere Unfälle Wegen sonnigem Wetter: Unfälle mit Töfffahrern nehmen zu – einer musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden Vier Töfffahrer sind in den letzten zwei Tagen auf Aargauer Strassen verunfallt. Gemäss der Kantonspolizei Aargau stehen die Unfälle im Zusammenhang mit dem sonnigen Wetter.

Je schöner das Wetter, desto mehr Motorradfahrer sind auf den Aargauer Strassen unterwegs. Und damit steigt auch die Zahl der Unfälle – gleich vier hat es in den letzten zwei Tagen gegeben.

Rottenschwil:

Der erste Unfall ereignete sich am Dienstag kurz nach 13 Uhr auf der Werdstrasse in Rottenschwil. Der 60-jährige Töfffahrer fuhr gemäss Mitteilung auf dieser Nebenstrecke in Richtung Oberlunkhofen, als von einer Seitenstrasse ein Auto einmündete. Der Motorradfahrer bremste, verlor die Kontrolle und stürzte. Die Ambulanz forderte für den 60-Jährigen einen Rettungshelikopter an, der den Verletzten ins Unispital Zürich flog. Zu seinem Gesundheitszustand liegen am Mittwochvormittag noch keine Angaben vor.

So hat Tele M1 über den Unfall berichtet:

Schwerer Unfall heute Nachmittag in Rottenschwil. An derselben Stelle kam es schon im letzten Jahr zu einem tödlichen Unfall. Video: Tele M1

Ennetbaden:

Zu einem ähnlichen Unfall kam es dann gegen 17 Uhr in Ennetbaden. Ein Autofahrer war auf der Ehrendingerstrasse unterwegs und bog nach links in die Höhtalstrasse ein. Ein entgegenkommender Motorradfahrer glaubte, vom Autofahrer übersehen worden zu sein und bremste. Dabei stürzte er, blieb gemäss Mitteilung aber unversehrt. Der 72-Jährige wurde vorsorglich von einer Ambulanz untersucht. Das Motorrad wurde beschädigt.

Möhlin:

Praktisch zur gleichen Zeit verunfallte an der Landstrasse in Möhlin ein weiterer Motorradfahrer. Er wurde von einem Lieferwagenfahrer übersehen, der von einer Seitenstrasse einmündete. Bei der Kollision verletzte sich der Motorradfahrer und wurde durch eine Ambulanz ins Spital gebracht, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau heisst. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Motorradfahrer wurde bei der Kollision verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Bild: Kapo AG

Jonen:

Im Kreisverkehr an der Staldenstrasse in Jonen übersah eine Autofahrerin am Mittwoch um sieben Uhr einen Motorradfahrer und stiess mit ihm zusammen. Der 18-jährige Lenker wurde gemäss Mitteilung verletzt ins Spital gebracht. (fan)

