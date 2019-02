In Zofingen liegt eine Flur namens Finkenhärd. In seiner Zusammensetzung ohne Zweifel einer der schönsten Namen in der Schweiz.

«Härd» ist ebenfalls vielfältig: In erster Linie ist damit Erde gemeint, wie in Härdöpfel, also Äpfel, die im Härd, in der Erde wachsen. «Härd» meint auch allgemein Boden oder Landarbeit. Interessant ist die explizite Erwähnung des Worts Vogelherd im Idiotikon im Sinne einer Stelle, an der Vögel gefangen werden. Der Flurname Finkenhärd in Zofingen bezeichnet somit wohl eine Stelle, an der Vögel, vorab Finken, gefangen worden sind.

Der Wald musste weichen

Zofingen ist eine alte, stolze Zähringerstadt. Die Gründung des Orts ist aber viel älter und fällt ins 5. oder 6. Jahrhundert. Die einwandernden Alemannen und Franken trafen eine fruchtbare Talebene mit einer mäandrierenden Wigger an. Wo kein Wasser floss, dominierte Buschwerk, beide Talflanken waren bewaldet. Um Platz für die Landwirtschaft zu schaffen, musste der Wald weichen. Es wurde grossflächig gerodet. Besonders intensiv aber im 16. und 18. Jahrhundert.

In Flurnamen zeugen Begriffe wie Rüti oder Schwändi noch von solchen Rodungen. So auch im vorliegenden Namen «Reutene». Er liegt östlich von Zofingen dort, wo es früher Finkenhärd hiess. Kurt Hofmann, Bürger von Zofingen mit Jahrgang 1924, weiss, dass im Gebiet Reutene den Bürgern Land zur Verfügung gestellt wurde, um dort Obst anzubauen.