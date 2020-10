Mehr Polizisten, die Frauenfrage und das Theater – Dieter Egli im ersten Interview als Neuregierungsrat

Ein Unsicherheitsfaktor war die Frauenfrage und ob sich die SP mit Ihrer Nominierung einen Gefallen tut. Trat das bei den Wählenden in den Hintergrund?

Ich denke, die Frauenfrage hat eine Rolle gespielt, meine Erfahrung aber mehr. Das war auch die Überlegung der SP bei meiner Nomination. Die Frage ist aber nicht aus der Welt geschafft und die Diskussion bei der SP auch nicht. Diese müssen wir weiter führen, das ist ganz klar.

Aber jetzt sind die Wahlen gelaufen.

Wenn es um sozialdemokratische Politik für Frauenanliegen geht, wird mich die Frauenfrage weiterhin beschäftigen. Es geht nicht nur um die Frauenvertretung in der Regierung, sondern auch um Frauenpräsenz in Kaderstellen in der Wirtschaft und in der Gesellschaft. Dafür werde ich mich, wie bisher, einsetzen.