Der neue Aargauer Lehrplan für die Volksschule liegt in einer ersten Fassung vor. Er definiert die ab dem Schuljahr 2020/21 gültige Grundlage für das Lehren und Lernen an der Volksschule, mit aargauspezifischen Anpassungen und Besonderheiten.

Bildungsdirektor Alex Hürzeler zeigte sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden: «Wir haben in einem partizipativen Prozess wichtige Interessengruppen aus Schule, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft miteinbezogen», sagte Hürzeler. «Es ist gelungen, auf pragmatische Weise einen guten Lehrplan zu erarbeiten, der zu unserem Kanton passt.»

Es liege aber auf der Hand, dass nicht alle Anliegen hätten erfüllt werden können; dies auch vor dem Hintergrund der gegebenen inhaltlichen, finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen.

Der neue Lehrplan geht nun in eine öffentliche Anhörung; bis zum 2. Februar 2018 können alle, die wollen, dem Regierungsrat mitteilen, was sie von den aargauischen Anpassungen an den interkantonalen Lehrplan 21 halten.

Drei Millionen Zusatzkosten

Auf den ersten Blick fallen zwei Neuerungen besonders auf: Der neue Lehrplan setzt das um, was die nationale Sprachenstrategie schon seit einiger Zeit verlangt: dass an der Primarschule zwei Fremdsprachen unterrichtet werden. Bisher war das im Aargau nicht der Fall. Künftig sollen aber ab der 3. Klasse Englisch und ab der 5. Klasse Französisch als obligatorische Fächer unterrichtet werden. Das ist aber nicht gratis zu haben. Die beiden zusätzliche Französischlektionen kosten rund drei Millionen Franken pro Jahr. Der Regierungsrat werde beim Grossen Rat einen entsprechenden Verpflichtungskredit beantragen, erklärte Hürzeler.

Die Aargauer Schülerinnen und Schüler werden aber nicht nur eine zweite Fremdsprache lernen müssen, sie erhalten auch mehr Unterricht. Ein Vergleich mit den anderen Kantonen hat gezeigt, dass im Aargau pro Woche deutlich weniger Lektionen erteilt werden als in den meisten anderen Kantonen. Und das widerspricht dem Auftrag der Harmonisierung. Also mussten die Pflichtlektionen an der Primarschule und Realschule erhöht werden. Jetzt liegt der Kanton Aargau zwar innerhalb der Norm, aber immer noch unter dem Durchschnitt der Deutschschweizer Kantone.

Rüeblitorte steht im Lehrplan

«Wir haben sehr bewusst aargauische Besonderheiten ausdrücklich in den Lehrplan aufgenommen», erklärte Christian Aeberli, Leiter Abteilung Volksschule. Dazu gehören etwa die dreigliedrige Oberstufe, die unangetastet bleibt, aber auch Fächer wie die musikalische Grundschule oder das Pflichtfach «Projekte und Recherchen» an der Oberstufe. Und es geht auch um spezifisch aargauische Lerninhalte. So sollen Themen wie die römische Antike auf Aargauer Boden, die Habsburger, aber auch die Geschichte der Juden im Aargau oder die Industrialisierung berücksichtigt werden, genau so wie wichtige Aargauer Persönlichkeiten wie Heinrich Pestalozzi oder Heinrich Zschokke. Vorgeschrieben ist auch, dass die aargauer Schülerinnen und Schüler wissen, was eine Rüeblitorte ist und sie auch eine solche in guter Qualität backen können.

Mit Ausnahme der rund drei Millionen Franken für den zusätzlichen Französischunterricht soll die Einführung des neuen Lehrplans kostenneutral erfolgen.

Victor Brun, Leiter Sektion Organisation, der das Projekt Lehrplan seit Jahren betreut, gab sich überzeugt, dass die Kosten nicht steigen werden, auch wenn künftig mehr Lektionen unterrichtet werden: Die Anhebung der Pflichtstunden an der Primar- und Oberstufe werde finanziell ausgeglichen, indem ungebundene Lektionen, ursprünglich vorgesehen für Halbklassenlektionen oder Teamteaching, sowie Lektionen für Wahlfächer in Pflichtlektionen umgewandelt werden. An der Primarschule steht somit von der 1. bis 3. Klasse je eine ungebundene Lektion weniger zur Verfügung. Das sei zu verkraften, sagte Brun.

Plus 18 für die Realschule

Auf die einzelnen Stufen bezogen, präsentieren sich die wichtigsten Änderungen wie folgt: