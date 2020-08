Mehr leere Wohnungen als je zuvor – die Unterschiede zwischen den Bezirken sind gross

Mehrheitlich handelt es sich dabei laut Statistik Aargau um Altbauten (89,5 Prozent). Nur rund ein Zehntel befindet sich in Gebäuden, die in den letzten zwei Jahren erstellt wurden (Neubauten). Dabei müsse beachtet werden, so Statistik Aargau, dass es viel mehr Altbauten gibt als Neubauten.

Im Jahr 2020 sinkt die Zahl leerstehender Wohneinheiten in Neubauten erneut (um 30,3 Prozent) auf 921 Einheiten, während in Altbauten 10,7 Prozent mehr Leerstände verzeichnet werden (7812 Einheiten). Dies zeigt: Neubauten sind auf dem Markt zu Lasten von Altbauten stärker gefragt.

Komfortabel ist die Situation für Mieterinnen und Mieter. Per 1. Juni standen nämlich 7474 Einheiten zur Vermietung und 1259 Einheiten zum Verkauf bereit. In absoluten Zahlen am grössten ist das Angebot derzeit in Suhr (361 Leerstände), Oftringen (357), Brugg (275), Gränichen (258), Menziken (234), Wohlen (208), Neuenhof (205) und Aarburg (200). Entspannt hat sich die Situation in Mellingen, das nach starker Neubautätigkeit lange einen hohen Leerstand aufwies. Jetzt beträgt er 143, vor vier Jahren waren es 326. Ganz schwer wird es für jemanden, der in Wiliberg, Buttwil, Geltwil, Kallern oder Oberlunkhofen etwas sucht. Diese Gemeinden hatten am 1. Juni gar keinen Wohnungsleerstand.