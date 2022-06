Mehr Geld KSA-Gruppe erhöht die Zulagen in den Bereichen stationäre Pflege und Rettungsdienst Die KSA-Gruppe erhöht ab dem 1. Juli die Zulagen in den Bereichen stationäre Pflege und Rettungsdienst im Kanton Aargau. Neu wird für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste eine Zulage von 10 Franken pro Stunde bezahlt.

Das KSA erhöht die Zulagen für Personen, die in der stationären Pflege oder im Rettungsdienst arbeiten. Alex Spichale

Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat der KSA-Gruppe haben gemäss einer Mitteilung beschlossen, die Zulagen für die Nacht-, Wo-chenend- und Feiertagsdienste von 7.50 neu auf 10 Franken pro Stunde zu erhöhen.

Die Massnahme gilt ab 1. Juli 2022 für Personen, die in der stationären Pflege oder im Rettungsdienst arbeiten. Auch Studierende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Lernende sollen mitberücksichtigt werden, heisst es in der Mitteilung der KSA-Gruppe..

Im 24-Stunden-Betrieb sowie aufgrund des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen würden Sonderschichten eine zusätzliche Belastung für das Personal darstellen. «Die KSA-Gruppe entrichtet im Kanton Aargau nun die höchsten Nacht-, Wochenend- und Feiertagszulagen in den Bereichen Pflege und Rettungsdienst», heisst es in einer Mitteilung.

Karsten Boden, Direktor Departement Pflege & MTTD, sagt in der Mitteilung: «Die Leistung der Pflegefachpersonen, die in sozial unverträglichen Diensten arbeiten, sollen gezielt besser entschädigt werden.» Die erhöhten Zulagen werden an den Standorten KSA Aarau, KSA Zofingen und im SRK Blutspendezentrum Aarau angewandt. (az)