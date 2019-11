Mehr Geld fürs Frauenhaus

Regierungsrat lehnt Sockelbeiträge ab

Sockelbeiträge, die unabhängig von der Belegung des Frauenhauses fliessen und somit auch bei schwankender Auslastung für Planungssicherheit sorgen würden, lehnt die Regierung allerdings ab. Eine Sockelfinanzierung sei nach geltendem Betreuungsgesetz weder möglich, noch im Rahmen einer Gesetzesänderung vorgesehen. Die Regierung findet, ein Sockelbeitrag wäre «auf lange Frist nicht förderlich». Damit würden unterschiedliche Pauschalen für inner- und ausserkantonale Klientinnen geschaffen. Das wiederum führe dazu, dass Frauen, die aus Platzgründen in ein ausserkantonales Frauenhaus eintreten, aus Kostengründen rückplatziert werden müssen, sobald in ihrem Wohnkanton ein Platz frei werde. Das widerspreche einer stabilen Versorgungssituation der Betroffenen, so die Regierung. Grünen-Grossrätin Gertrud Häseli leuchtet das nicht ein. Es gehe nicht, «den Kantönligeist als Ausrede vorzubringen, um nichts machen zu müssen». Ein Sockelbeitrag sei «unverzichtbar».

Was die Tarife betrifft, ist die Regierung bereit, etwas zu ändern. Die heutigen Pauschalen seien im interkantonalen Vergleich für Frauen im oberen Bereich und für Kinder zu tief angesetzt. Ab nächstem Jahr gilt deshalb ein einheitlicher Tarif von 290 Franken für Frauen und Kinder. Damit werde dem finanziellen Risiko begegnet, welches die Aufnahme von Kindern bisher beinhaltet habe, heisst es in der Antwort der Regierung auf das Postulat. Gertrud Häseli begrüsst die Erhöhung der Kinderbeiträge. Die Kürzung der Frauenbeiträge von 310 auf 290 Franken pro Tag findet sie hingegen «unverschämt».

Ab 2020 werden dem Frauenhaus zudem die Beiträge für die Nachbetreuung der Frauen pauschal abgegolten. Das komme einem Sockelbeitrag durch das Departement Gesundheit und Soziales gleich, schreibt der Regierungsrat. Diese Änderung sei «wichtig und richtig», findet Häseli. Es verbessere aber das Betriebsergebnis nicht. (nla)