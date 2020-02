Mehr Geld für Lehrer: Schulleiter, Linke und Mitte begrüssen die Systemrevision – FDP ist kritischer

Der Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter des Kantons Aargau stellt sich klar hinter das neue Lohnsystem. «Man möchte glauben, der Lohn spiele bei der Stellensuche keine zentrale Rolle, dabei ist er absolut relevant», sagt Co-Präsident Philipp Grolimund.

Gerade die jüngere, mobile Generation nehme gerne einen längeren Arbeitsweg über die Kantonsgrenze in Kauf, um bei gleicher Ausbildung besser entlöhnt zu werden. Grolimund, selber Schulleiter an der Primarschule Laufenburg, weiss, wovon er spricht: Allein im letzten Jahr hätten fünf Lehrpersonen seiner Schule eine Stelle in andere Kantone gewechselt – wegen des Lohns.

Für den Schulleiterverband ist zentral, dass in Zukunft bei der Entlöhnung nach Funktion unterschieden wird. «So entsteht die Möglichkeit, im Beruf eine gewisse Laufbahn, beispielsweise von der Fach- über die Klassenlehrerin zur Schulleiterin einzuschlagen. Der Mehraufwand schlägt sich dann im Lohn nieder». Das sei zentral, um eine Karriere an einer Schule attraktiv zu gestalten.