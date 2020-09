Mehr Geld für Lehrer? Die SVP sieht Lohnerhöhungen als nicht finanzierbar an

Die SVP, die Partei von Bildungsdirektor Alex Hürzeler, meldet am Freitag nach der regierungsrätlichen Pressekonferenz Opposition an: «Diese Revision ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht umsetzbar und muss sistiert werden», so Grossrätin Doris Iten für die Partei. Die SVP sei mit den Kosten von knapp 70 Millionen Franken für Kanton und Gemeinden nicht einverstanden.

Der Grosse Rat wird sich voraussichtlich im Dezember über das neue Lohnsystem beugen. Und obwohl sich die Parteien grundsätzlich einig zu sein scheinen, dass der Aargau konkurrenzfähige Schulen und marktübliche Lehrerlöhne braucht, so ist der Vorschlag des Regierungsrats doch noch nicht in trockenen Tüchern.

Sie kritisiert, dass der Regierungsrat nicht eine gegenüber der Anhörung überarbeitete, kostenneutrale Vorlage unterbreitet habe. Die Einführung zu etappieren, was mehrere Parteien vorschlagen, lehnt der Regierungsrat ab – das würde das Lohnsystem durch Ein- und Austritte verkomplizieren. Auch sei unklar, wie sich die Finanzlage bis zur Einführung Anfang 2022 entwickle.

Die SVP hatte in der Anhörung unter anderem zu bedenken gegeben, dass die Löhne der Lehrpersonen zu rasch steigen würden, was den Kanton teuer zu stehen komme. Gerade im Hinblick auf die Coronakrise seien diese finanziellen Folgen nicht zu rechtfertigen. «In der jetzigen Rezession gewinnt der sichere Lehrerberuf automatisch an Attraktivität und die Konkurrenzsituation entschärft sich», stellt die SVP in ihrer Mitteilung weiter klar.