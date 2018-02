ABB will wissen, wie viele Keramikteile in den Ofen passen

Forscher des Paul-Scherrer-Instituts (PSI) haben gemeinsam mit Ingenieuren und Wissenschaftern der ABB Hochleistungsbauteile aus Keramik untersucht. «Sie nutzten die Bildgebung mittels Neutronen, die weltweit nur an wenigen Forschungsinstituten verfügbar ist», heisst es in einer Mitteilung des PSI. So lassen sich die Veränderungen des Materials während des Ausbrennens beobachten. Die ABB erhalte «eine wichtige Grundlage, um eine Produktionssteigerung bei gleichbleibender Qualität der Keramikbauteile zu lancieren». Die sogenannten Varistoren, die am Standort in Wettingen gefertigt werden, kommen beispielsweise in den Übertragungsleitungen von Kraftwerken zu Verteilanlagen zum Einsatz.

Im Zentrum der Studie stand eine bestimmte Frage: «Um die Produk-

tion zu steigern und dadurch auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben zu können, wollten die ABB-Mitarbeitenden herausfinden, wie weit sich die Anzahl der zeitgleich im Ofen gebrannten Varistoren erhöhen lässt, ohne dass es zu Qualitätseinbussen kommt», heisst es in der Mitteilung. Die dreimonatige Machbarkeitsstudie ist vom Hightech Zentrum Aargau ermöglicht und mit 20 000 Franken gefördert worden.