Mehr Geld? «Es braucht einen Zustupf» – Aargauer Politikerinnen uneins bei Kita-Subventionen Die Rechnung scheint einfach: Mehr finanzielle Unterstützung für Kindertagesstätten, damit mehr Mütter arbeiten gehen können und damit dem Fachkräftemangel entgegenwirkt werden kann. Doch eine Studie zeigt nun: Der Kausalzusammenhang funktioniert nicht.

Trotz des finanziellen Anreizes würden viele Frauen gar nicht mehr arbeiten. Dies zeigt eine Studie, die in der NZZ am Sonntag publiziert wurde. In der Schweiz geht durchschnittlich jedes 3. Kind unter 3 Jahren in eine Kindertagesstätte. Mit den Subventionen will der Bund erreichen, dass mehr Mütter wieder arbeiten gehen.

Dass diese Rechnung nicht aufgeht, erstaunt die Aargauer SVP-Politikerin Martina Bircher nicht. «Selbst die, die Kinder haben, wollen nicht mehr 100 Prozent arbeiten.»

Thema im Nationalrat

Bereits Anfang März soll das Thema im Nationalrat diskutiert werden. Die finanzielle Unterstützung für Kitas soll ausgebaut werden. Das sei der richtige Ansatz, so die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter.

Beide Eltern würden so im Beruf bleiben und entsprechend auch mehr Steuern bezahlen, so die SP-Frau. Doch wie hoch sind die politischen Chancen eines höheren finanziellen Zustupfs an die Kitas?

