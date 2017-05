Doch das soll sich nun ändern. Zwar hat die Regierung schon vor Jahren erkannt, dass es auch Aufgabe des Kantons ist, wichtige industriegeschichtliche Zeugnisse zu sichern. Das belegt auch die Sammlung von Museum Aargau, die schon viele wichtige Objekte der Industriegeschichte gesichert hat. So gelang es etwa, einen repräsentativen Bestand von Möbeln aus Aargauer Produktion zu sichern; ebenso sind Aargauer Waschmaschinen im Depot des Museum Aargau in Egliswil versammelt; fast wäre vergessen gegangen, dass es im Aargau einst rund ein Dutzend verschiedene Firmen gab, die Waschmaschinen herstellten.

Auch wichtige Bestände der ehemaligen Injecta in Teufenthal befinden sich inzwischen im Museum Aargau. Aber die finanziellen Mittel des Kantons sind knapp. Wie in der Archäologie müsse man sich auch in der Industriegeschichte auf absolute «Notgrabungen» beschränken, erklärte Pauli.