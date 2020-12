Medikamentenversuche in Königsfelden: Hunderte waren betroffen – Regierung äussert Bedauern

Zwischen 1955 und 1960 sind in der Psychiatrischen Klinik Königsfelden intensiv Medikamente an Patientinnen und Patienten getestet worden. Danach hatten Medikamentenversuche eher sporadischen Charakter, ab 1980 wurden neue Substanzen vermehrt auch im Zusammenhang mit der Schlafforschung getestet. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des Instituts für Medizingeschichte der Universität Bern, die heute publiziert wurde.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben bereits in anderen Kantonen ähnliche Untersuchungen durchgeführt. Im Kanton haben die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) die Untersuchung in Auftrag gegeben.

Analysiert wurde eine Stichprobe von rund 830 Patientenakten zwischen 1950 und 1990, darunter 50 Dokumentationen der Kinderbeobachtungsstation Rüfenach.

Mehrere hundert Patientinnen und Patienten betroffen

Aufgrund der Stichprobe könne davon ausgegangen werden, dass im Untersuchungszeitraum mehrere hundert Patientinnen und Patienten in Medikamententests involviert waren, schreiben PDAG und Regierungsrat in einer gemeinsamen Mitteilung. Die genaue Zahl der Betroffenen sei aber nicht bekannt.

Bei mehreren hundert Betroffenen dürfte sich der Anteil Klinikpatientinnen, die in Versuche involviert waren, im tiefen einstelligen Prozentbereich bewegt haben, heisst es in der Mitteilung weiter. Ein bestimmtes Profil, etwa in Bezug auf Alter oder Geschlecht, konnte nicht festgestellt werden. Aber: Vereinzelt seien neue Medikamente auch an Kindern und Jugendlichen getestet worden.

31 Präparate wurden an Patienten getestet

Auch bei den Präparaten konnten die Wissenschafter "keine eindeutigen Kriterien" feststellen. In den Unterlagen konnten sie 31 Versuchspräparate identifizieren. Sie lassen sich historisch im Kontext der "pharmakologischen Wende" in der Psychiatrie verorten. "Diese ermöglichte eine sukzessive Öffnung der früheren Verwahrungspsychiatrie", heisst es in der Mitteilung. Die neuen Substanzen hätten "einen grossen Optimismus" geweckt und entsprechend auch "eine grosse Bereitschaft", die Forschung durch Tests zu unterstützen.

Patientinnen wurden nicht aufgeklärt

Besonders heikel: Für den Zeitraum vor 1980 gibt es keine Hinweise darauf, dass die Patientinnen und Patienten aufgeklärt wurden und den Tests zugestimmt haben. Erst danach wurden national und international zunehmend ethische und rechtliche Richtlinien erarbeitet und auch in Königsfelden eingeführt.

Die Medikamentenversuche hätten damals in einem "ethischen und rechtlichen Graubereich" stattgefunden, schreiben Kanton und PDAG. Hinweise, dass finanzielle Anreize – ähnlich wie in anderen Psychiatrischen Kliniken – eine Rolle gespielt haben, haben die Abklärungen keine ergeben.

Wissenschaft empfiehlt schweizweite Aufarbeitung

Das Institut für Medizingeschichte empfiehlt eine Unterstützung der weiteren Aufarbeitung mit einem gesamtschweizerischen Fokus. Es handle sich um eine generelle und keine klinikspezifische Thematik. Ausserdem empfiehlt das Institut, insbesondere die Medikationspraxis in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie auch ausserhalb der Psychiatrie und sonder- und sozialpädagogischen Einrichtungen abzuklären.

Mangelnde Aufsichtspflicht durch Politik

Die Analyse bestätigt, was vermutet wurde. Nämlich, dass es im Zeitraum zwischen 1950 und 1990 in der Klinik Königsfelden zu diversen Medikamentenversuchen an Patientinnen und Patienten kam. Im Rahmen der Aufsichtspflicht der Politik waren die Tests kaum ein Thema und haben auch kaum Spuren in Protokollen und Unterlagen hinterlassen.

Die Aufsicht über die Klinik wurde zwischen 1950 und 1990 von einer Aufsichtskommission unter der Leitung des zuständigen Regierungsmitglieds wahrgenommen. Faktisch bezog sich die Aufsicht der Kommission gemäss der Studie aber vor allem auf betriebliche, personelle und finanzielle Aspekte.

Erst ab 1981 musste die Klinikleitung der Kommission regelmässig über laufende Forschungstätigkeiten informieren. Die Studie hält fest, dass die Aufsichtskommission ihre Kontrollaufgabe in medizinischen Belangen "lange äusserst locker und oberflächlich" interpretierte, der Klinikleitung "grösstmögliche Autonomie" zugestand und im Gegenzug auf deren Kompetenz vertraute.

Regierungsrat bedauert die Medikamententests

Der Regierungsrat nehme Kenntnis von den Ergebnissen der Studie, heisst es in der Mitteilung. Er bedaure, wenn Betroffenen ein Unrecht widerfahren ist. Ebenfalls bedauert die Regierung die mangelnde Wahrnehmung der Aufsichtspflicht durch die damalige Aufsichtskommission.

Gleichzeitig zeigt sich der Regierungsrat überzeugt, dass seither grosse Fortschritte bezüglich der Aufsichtspraxis gemacht wurden und man aus der Vergangenheit gelernt habe.