Nach der Absage ihrer favorisierten Kandidatin verzichtet die BDP Aargau auf eine eigene Kandidatur für die Regierungsratsersatzwahlen am 20. Oktober 2019. Die Parteileitung bedauert den Entscheid, man werde sich nun aber auf die National- und Ständeratswahlen konzentrieren, heisst es in einer Mitteilung am Sonntag.