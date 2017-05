Wie die CVP kennt auch die FDP keine Altersgrenze. «Die Jungen haben bei der FDP die gleichen Chancen wie die etwas älteren», sagt Parteipräsident Lukas Pfisterer. «Das beweisen unsere gut durchmischten Fraktionen im Bundeshaus oder auch im Grossen Rat.» Es bestehe also kein Handlungsbedarf. «Die Wählerinnen und Wähler haben das an der Urne selber in der Hand.» Bei den Wahlen 2019 wäre FDP-Ständerat Philipp Müller 67-jährig und Nationalrätin Corina Eichenberger 65. Verjüngt wird die FDP-Delegation in Bern durch die Neuen Thierry Burkart (42) und Matthias Jauslin (55)

Ob SVP-Nationalrat Reimann dannzumal nochmals antritt, lässt dieser offen: Er sei dann mit gut 77 für «so manchen in der SVP wohl nicht mehr die Idealbesetzung».