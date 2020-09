Maximalpunktzahl am Feldschiessen: Ehemaliger Kranzschwinger aus Thalheim deklassiert die Konkurrenz

Der ehemalige Kranzschwinger und Spitzennationalturner Marcel Dietiker aus Thalheim hat das Eidgenössische Feldschiessen, das im Aargau schwergewichtig am nächsten Wochenende nachgeholt wird, lanciert. Er schoss auf der 300-m-Schiessanlage Lenzhard in Lenzburg mit 18 Schüssen das Maximum von 72 Punkten.

In einigen Regionen wie in den Bezirken Muri und Zurzach schossen die Vereine das Feldschiessen in diesem Jahr coronabedingt dezentral. Auch im Bezirk Lenzburg erfolgte die Austragung vereinsweise. So führte der Schützenverein Chestenberg an diesem Samstag den Traditionsanlass auf seinem Heimstand in Lenzburg durch.

«Im abschliessenden Serienfeuer wurde ich leicht nervös»

Für Marcel Dietiker, den ehemaligen Leistungssportler, der mit dem aufgerüsteten Sturmgewehr 57 schiesst und regelmässig trainiert, war der bewölkte Vormittag mit gleichmässigem Licht ideal. Ab dem ersten Einzelschuss erzielte er Vierer um Vierer. «Im abschliessenden Serienfeuer wurde ich gegen Schluss leicht nervös», gestand der 48-jährige selbständige Schreiner aus dem Schenkenbergertal.