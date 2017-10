30 Grad Hallentemperatur und ein Stromausfall

Die Wettkampfbedingungen in Abu Dhabi hat Kevin Hofer als schwierig empfunden. «Trotz Klimaanlage war es in der Wettkampfhalle immer um die 30 Grad, zudem war die Belüftung nicht optimal und einmal hatten wir sogar einen Stromausfall. Nach dem Stromausfall wurde unsere Wettkampfzeit zwar um die verloren gegangenen Minuten verlängert – solche Zwischenfälle sind aber dennoch mühsam», erklärt Kevin Hofer.

Verunsichern liess er sich durch die besondere Atmosphäre in Abu Dhabi aber nicht. «Ich war während dem ganzen Wettkampf ruhiger und gelassener als meine Konkurrenten, die oftmals nervös wirkten – das entspricht meinem ruhigen Naturell», verrät Hofer sein Erfolgsrezept.

Am Montag wieder auf der Baustelle

Kevin Hofer ist 22 Jahre alt und arbeitet bei der Gebr. Hallwyler AG in Rothrist. Auch in der kommenden Woche. «Der Chef und die Kollegen erwarten mich am Montagmorgen pünktlich zurück auf der Baustelle», erzählt er. Er freue sich auf das Wiedersehen und das Begrüssungsznüni, das ihm der Chef versprochen hat. Kevin Hofer will denn auch künftig weiter als Maurer arbeiten, plant aber langfristig die Weiterbildung zum Polier.

Das gesamte SwissSkills-Team gewinnt an den WorldSkills in Abu Dhabi gleich elf Gold-, sechs Silber- und drei Bronzemedaillen und belegt als beste europäische Nation in der Nationenwertung Platz 2.